El Málaga ya tiene a sus dos intocables
Juanfran Funes ha movido más de lo habitual su once en este inicio de temporada, obligado por las lesiones y el rendimiento de algunos jugadores. Sin embargo, tras siete jornadas ya hay dos futbolistas que se han convertido en intocables: Alfonso Herrero y Ángel Recio
El Málaga no ha arrancado su regreso a la máxima categoría como esperaba. El conjunto blanquiazul ocupa actualmente la última posición de LaLiga EA Sports con solo tres puntos después de siete jornadas, una situación que ha obligado a Juanfran Funes a buscar soluciones y realizar más modificaciones de las habituales en sus alineaciones.
El técnico había mostrado una tendencia mucho más continuista desde que se hizo cargo del primer equipo la pasada temporada, pero el escenario ha cambiado. Las lesiones, el rendimiento de algunos futbolistas y la necesidad de encontrar el mejor encaje para los nuevos fichajes han provocado que el entrenador haya tenido que mover piezas prácticamente de una jornada a otra. Aun así, después de siete partidos ya empieza a distinguirse una columna vertebral bastante definida. Y hay dos futbolistas que destacan claramente por encima del resto.
Herrero y Ángel Recio, los únicos que lo han jugado todo
Alfonso Herrero era uno de los nombres que aparecía en todas las quinielas para ser indiscutible bajo palos. El guardameta ha respondido a esa condición y ha sido titular en las siete jornadas disputadas hasta ahora.
La gran sorpresa está en el centro de la defensa. Ángel Recio también ha comenzado todos los encuentros como titular y ha disputado los 630 minutos oficiales, convirtiéndose junto a Herrero en el único jugador de la plantilla que ha participado en todos los minutos posibles.
El protagonismo del canterano no estaba inicialmente tan claro. Sin embargo, las lesiones de Fernando Calero y Diego Murillo, unidas a la falta de ritmo de Álex Pastor, le abrieron la puerta del once. Recio ha aprovechado la oportunidad y se ha ganado la confianza de Funes.
Larrubia, Chupe y Rafita también forman parte del núcleo duro
Por detrás de los dos jugadores que lo han disputado absolutamente todo aparece un grupo de futbolistas que también cuenta con un peso importante en los planes del entrenador. David Larrubia suma seis titularidades y 574 minutos, mientras que Chupe acumula seis partidos de inicio y 563 minutos. Rafita, con 562 minutos, también ha sido uno de los futbolistas más utilizados por Funes.
En esa misma situación se encuentran Einar Galilea, con 469 minutos y seis titularidades, y Carlos Dotor, que ha partido de inicio en seis ocasiones y acumula 467 minutos. El siguiente escalón lo forman Izan Merino, con cinco titularidades y 421 minutos; Dani Lorenzo, con 411, y Joaquín Muñoz, que suma 389 minutos.
Los fichajes empiezan a ganar peso
Más allá de los habituales, Funes también está dando protagonismo progresivamente a algunos de los refuerzos incorporados para esta temporada. Carlos Puga acumula 343 minutos, mientras que José Salinas ya suma 360 minutos y Pablo Martínez 307. Ambos han ido adquiriendo presencia en los planes del entrenador a medida que avanzan las jornadas. La evolución de estos futbolistas puede ser especialmente importante para un Málaga que necesita encontrar estabilidad cuanto antes.
El calendario y las circunstancias de la plantilla han obligado al técnico a probar diferentes combinaciones en busca de un equipo capaz de reaccionar.
Seis jugadores todavía no han debutado
El reparto de minutos también deja una fotografía clara de los futbolistas que, por diferentes motivos, todavía no han conseguido tener continuidad.
Adrián Niño, recién recuperado de una lesión, suma 97 minutos, mientras que Juan Cruz ha participado en 242. Rafa Rodríguez acumula 157 minutos, Ramón 117 y Juan Berrocal 92. En un segundo grupo aparecen Eneko Jauregi, con 55 minutos; Haitam, con 33; Julen Lobete, con cinco, y Jens Cajuste, que apenas ha disputado cuatro. Además, seis jugadores todavía no han podido debutar esta temporada.
Las lesiones han impedido participar a Diego Murillo, Fernando Calero, Álex Pastor, Adam Aznou y Aaron Ochoa. A ellos se suma Carlos López, portero suplente, que tampoco ha tenido minutos.
Con siete jornadas disputadas, Funes todavía continúa buscando la fórmula que permita al Málaga cambiar su dinámica. Sin embargo, el reparto de minutos empieza a dejar una conclusión clara: Herrero y Ángel Recio son, hasta ahora, los dos grandes intocables del técnico blanquiazul.