Getafe 1-0 Málaga: Azón decide un partido de máxima igualdad en el Coliseum

El Getafe se impuso al Málaga por la mínima en un partido muy igualado en el Coliseum. Iván Azón decidió el encuentro en el tramo final tras una gran contra, en un duelo en el que Dotor llegó a marcar para los visitantes, pero su tanto fue anulado por fuera de juego tras una larga revisión del VAR

El Getafe se lleva los tres puntos ante el Málaga gracias a un solitario gol de Iván Azón en el tramo final. El conjunto malagueño tuvo sus opciones, especialmente antes del descanso, cuando Dotor marcó un tanto que fue anulado por fuera de juego tras una larga revisión del VAR.

El encuentro arrancó con mucho ritmo y con los dos equipos buscando hacerse con el control. El Getafe trataba de avanzar mediante posesiones largas, mientras que el Málaga encontraba espacios cuando conseguía superar la primera línea de presión azulona. Las primeras ocasiones no tardaron en aparecer. En el minuto 3, Enes Ünal llegó a cabecear al fondo de la red, aunque la acción quedó invalidada por una falta cometida durante el salto. Poco después, el Málaga respondió con una buena combinación entre Larrubia y Dotor que acabó en córner. El conjunto costasoleño fue creciendo con el paso de los minutos. En el 11', Enes tuvo otra oportunidad de cabeza que obligó a intervenir a Soria, mientras que apenas dos minutos después fue el propio delantero turco quien generó peligro en una buena transición del Getafe.

El Málaga termina mejor la primera parte

Tras una primera media hora bastante equilibrada, el conjunto dirigido por el Málaga empezó a encontrar más espacios. Dani Lorenzo probó fortuna desde fuera del área, aunque su disparo chocó contra la defensa, y poco después Andrés García soltó un potente lanzamiento que se marchó cerca del arco de Herrero.

El tramo final de la primera mitad fue claramente visitante. Rafa Rodríguez estuvo a punto de adelantar al Málaga con un gran golpeo desde la frontal, pero Soria respondió con una magnífica intervención para evitar el 0-1. Y justo antes del descanso llegó la polémica. Dotor consiguió marcar tras una jugada ofensiva del Málaga, pero el tanto fue inicialmente revisado por el VAR por una posible posición adelantada. Después de varios minutos de comprobación, se confirmó el fuera de juego y el gol quedó anulado. El CTA explicó posteriormente que hubo una disfunción en el sistema SAOT, por lo que las líneas tuvieron que trazarse manualmente. La revisión se prolongó más de lo habitual, aunque el organismo arbitral confirmó que el procedimiento fue correcto.

Herrero mantiene al Málaga con vida

El Málaga salió del vestuario con Niño en lugar de Jauregi y trató de mantener la buena dinámica con la que había terminado la primera parte. Sin embargo, el Getafe dio un paso adelante y comenzó a apretar con mayor intensidad.

Terrats tuvo dos ocasiones consecutivas en el minuto 53. En ambas apareció Herrero para mantener el 0-0 y evitar que el conjunto azulón encontrara el camino del gol.

El portero malagueño volvió a ser protagonista poco después. Un fuerte choque con Francho le provocó una brecha en la cabeza que obligó a detener el juego para que fuera atendido. Pese al golpe, pudo continuar y todavía tendría tiempo para realizar otra intervención de mérito.

Azón aparece cuando más lo necesitaba el Getafe

El partido entró en su recta final con el marcador todavía sin estrenar. El Getafe parecía acusar el desgaste y el Málaga comenzó a acumular llegadas, con varios saques de esquina consecutivos y mayor presencia en campo contrario. Pero cuando el conjunto costasoleño parecía encontrarse en su mejor momento, llegó el golpe definitivo.

En el minuto 85, el Getafe salió rápidamente a la contra. Satriano y Iván Azón combinaron en una acción de gran calidad que terminó con el delantero definiendo para poner el 1-0 en el Coliseum. El tanto dejó tocado al Málaga, que trató de reaccionar en los minutos finales, aunque sin encontrar el empate. Dotor tuvo una última oportunidad en el descuento, pero Soria apareció de nuevo para realizar una intervención decisiva y mantener la ventaja. Con ocho minutos de añadido y el Málaga volcado, el Getafe resistió hasta el final. Juan Cruz todavía probó fortuna en el 97', pero su disparo acabó en las manos de Soria. El pitido final confirmó el 1-0. El Getafe se queda con una victoria trabajada gracias al gol de Azón, mientras que el Málaga se marcha del Coliseum de vacío después de haber tenido ocasiones suficientes para, al menos, haber encontrado el empate.

Ficha Técnica

GETAFE: David Soria; Andrés García, Djené, Zaid Romero, Johan Mojica; Francho Serrano, Ramón Terrats, Nemanja Gudelj, Orel Mangala, Martín Satriano; Enes Ünal, Iván Azón. Cambios: Orel Mangala por Djené (65'); Saba Sazonov por Iván Azón (89'); Davinchi por Martín Satriano (90+3').

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Juan Berrocal, Ángel Recio, José Salinas; Carlos Dotor; Joaquín Muñoz, Dani Lorenzo, David Larrubia, Rafa Rodríguez; Eneko Jauregi. Cambios: Adrián Niño por Eneko Jauregi (45'); Pablo Martínez por Dani Lorenzo (67'); Chupe por Joaquín Muñoz (67'); Ramón Enríquez por Rafa Rodríguez (74'); Juan Cruz por Juan Berrocal (89').

TARJETAS AMARILLAS: Getafe: Johan Mojica (21'), Nemanja Gudelj (54'), Francho Serrano (58'), Ramón Terrats (68'). Málaga: Eneko Jauregi (39'), David Larrubia (45+5').

INCIDENCIAS: El Málaga tuvo un gol de Carlos Dotor anulado por fuera de juego al filo del descanso. El CTA confirmó posteriormente que las líneas del fuera de juego tuvieron que trazarse manualmente debido a una disfunción en el sistema SAOT, aunque validó el procedimiento realizado.