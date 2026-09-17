Con 18 cartulinas amarillas tras las primeras 6 jornadas, el Getafe ya es el equipo más amonestado tras su partido en La Cartuja

El equipo de Bordalás vuelve a demostrar que cada partido contra ellos se convierte en una auténtica batalla. Ante el Betis cometieron 24 faltas, recibieron cinco amarillas y acabaron incluso con una expulsión. Con seis jornadas disputadas, ya suman 18 tarjetas amarillas, igualados con Sevilla y Espanyol, como los equipos con más amonestaciones de la presente campaña en LaLiga

El Getafe es, sin lugar a dudas, uno de los equipos más complicados de superar y rocosos de LaLiga EA Sports. José Bordalás ha creado una familia y un bloque contundente que compite cada temporada en primera división y cada curso aspira a dar un pasito más; de hecho, este año jugarán la Conference League, competición en la que tiene depositada mucha ilusión.

Pero si hay algo que caracteriza al conjunto de Bordalás, es su dureza sobre el verde. No es un equipo que juegue a ‘dar patadas’, pero sí una plantilla que utiliza sus armas de la mejor manera posible, y una de ellas es la contundencia. Una manera de jugar al futbol tan lícita como cualquier otra, a pesar de ser menos atractiva e incluso desesperante para los rivales.

La dureza del Getafe de Bordalás

Es cierto que al Getafe se le ha puesto una etiqueta muy clara en las últimas temporadas por el fútbol que realiza. Y eso le ha llevado a ser perjudicado en varias ocasiones. Sin embargo, es un papel que Bordalás acepta, a pesar de que muestra continuamente su disconformidad con la forma que tienen los árbitros de decidir varias acciones, ya que ve a su equipo como el más perjudicado.

Y la verdad es que razón no le falta a Bordalás al mirar los datos de la presente temporada. Con este encuentro ante el Real Betis, el Getafe se ha convertido en el equipo de la presente campaña con más cartulinas amarillas del campeonato. Las mismas que Sevilla FC y RCD Espanyol. Dieciocho tarjetas de color amarillo para cada equipo en las primeras 6 jornadas.

El partido del Getafe en La Cartuja

Y es que el Getafe ha realizado hoy un partido muy duro y complicado para el Betis en La Cartuja. Han acribillado a los jugadores del Real Betis con continuas faltas, hasta 24. Incluso el equipo azulón ha visto una cartulina roja cuando el partido estaba agonizando. Se fue expulsado Mario Martín por doble cartulina amarilla cuando el partido ya agonizaba.

Hasta 5 fueron las amarillas que mostró Sánchez Martínez a los jugadores azulones. Una de ellas fue a Nemanja Gudelj, que realizó en el campo de su antiguo rival en el Sevilla FC una dura entrada a Dani Ceballos en su vuelta a La Cartuja; el serbio le dejó un buen recado en su regreso.

Mario Martín el jugador con más tarjetas de LaLiga

Mario Martín, con tres amarillas y la correspondiente roja del partido de hoy por doble amonestación, es el jugador del campeonato más sancionado tras estas 6 jornadas de competición liguera.

Con estos datos, el Getafe lidera como uno de los equipos del campeonato con más tarjetas amarillas, empatado con Sevilla FC y Espanyol. Sin embargo, en la clasificación que verdaderamente importa, la de los puntos, no están muy bien situados. Con este pinchazo están a tan solo un punto de los puestos de descenso.