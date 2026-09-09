El Getafe paga las entradas de sus aficionados

El Getafe afrontará el 15 de octubre su estreno en la fase liga de la Conference League ante el Universitatea Craiova. Para facilitar el desplazamiento de su afición, el club asumirá el coste de las entradas de sus abonados que viajen a Rumanía

El Getafe quiere que en su regreso a Europa la grada esté llena de aficionados y para eso, el conjunto azulón ha anunciado que pagará las entradas de los abonados que se desplacen a Rumanía para presenciar el estreno del equipo en la fase liga de la Conference League frente al Universitatea Craiova.

El club madrileño hizo pública la iniciativa a través de sus redes sociales, donde confirmó que la promoción estará disponible exclusivamente para sus abonados. Una decisión que ha sido recibida con satisfacción por una afición que ya pudo beneficiarse de una medida similar durante el encuentro de la ronda de playoff ante el Partizan en Belgrado. "Si eres abonado y quieres viajar a Craiova para acompañar al EuroGeta en su estreno en la Conference League, la entrada al partido corre de nuestra cuenta", comunicó el Getafe.

La iniciativa permitirá así que los seguidores que decidan acompañar al equipo en su primera jornada europea no tengan que asumir el precio de la localidad. El club vuelve a apostar de esta manera por facilitar la presencia de su afición en los desplazamientos internacionales. El encuentro tendrá lugar el jueves 15 de octubre, a partir de las 18:45 horas, en el Estadio Ion Oblemenco de Craiova. Será el primer partido del Getafe en la fase liga de la competición.

Tres desplazamientos en la fase liga

El encuentro frente al Universitatea Craiova será el primero de los tres desplazamientos que tendrá que realizar el Getafe durante la fase liga de la Conference League. Después de viajar a Rumanía, el equipo de José Bordalás visitará al Iberia Tbilisi en Georgia el 26 de noviembre y cerrará esta primera fase a domicilio frente al Ajax en Ámsterdam el 17 de diciembre. En casa, el Coliseum recibirá al Lugano el 22 de octubre, al Brighton el 5 de noviembre y al Inter Escaldes el 10 de diciembre. En total, serán seis encuentros en esta primera fase europea.

El club, por tanto, ha querido facilitar desde el primer desplazamiento la presencia de su afición en las gradas. La decisión supone un nuevo gesto hacia los abonados, especialmente después del importante apoyo recibido durante la eliminatoria contra el Partizan. La respuesta de la hinchada no se ha hecho esperar y las redes sociales se han llenado de mensajes de agradecimiento hacia la entidad por la iniciativa.

Kiko Femenía, baja ante el Deportivo

El Getafe también ha actualizado el estado físico de Kiko Femenía. El club ha confirmado que el lateral sufre una rotura en el bíceps femoral isquiotibial de la pierna izquierda, después de las pruebas médicas realizadas.

La entidad azulona no ha establecido por ahora un periodo concreto de baja y ha señalado que será la evolución del futbolista la que determine cuándo podrá volver a estar disponible. De esta forma, Femenía no estará en el próximo compromiso frente al Deportivo, mientras el cuerpo técnico queda pendiente de su recuperación para conocer cuándo podrá volver a contar con uno de sus efectivos.