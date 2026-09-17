Málaga 1-3 Villareal: El Villarreal estrena la era Iñigo Pérez con remontada en La Rosaleda

El Villarreal reaccionó al tanto inicial de Carlos Dotor y remontó al Málaga en La Rosaleda gracias a los goles de Alberto Moleiro y Pape Gueye. El senegalés sentenció desde el punto de penalti y dio al Submarino su primera victoria de la temporada en LaLiga

El Villarreal ya sabe lo que es ganar con Iñigo Pérez en el banquillo. El conjunto amarillo remontó este jueves al Málaga en La Rosaleda (1-3) para estrenar su casillero de victorias en LaLiga y poner fin a un arranque de temporada sin triunfos. Los malagueños se adelantaron por medio de Dotor, pero Moleiro y Gueye dieron la vuelta al marcador antes del descanso. El propio Gueye sentenció en el tramo final desde el punto de penalti.

Dotor adelanta al Málaga

El encuentro comenzó con el Villarreal llevando la iniciativa y buscando espacios por las bandas. Sergi Cardona tuvo el primer acercamiento con un disparo desde la frontal, pero el Málaga no tardó en encontrar la forma de hacer daño.

En el minuto 12 llegó el primer gol. Larrubia inició una magnífica transición con un giro que rompió la presión del Villarreal y encontró a Dotor en la frontal. El centrocampista armó el disparo y, después de tocar en un defensor, el balón terminó al final de la portería. Era además un gol importante para el conjunto de Funes, que hasta entonces era, junto al Valencia, el único equipo de LaLiga que todavía no se había puesto por delante en un partido esta temporada. El tanto obligó al Villarreal a reaccionar. Los de Iñigo Pérez comenzaron a encontrar con mayor frecuencia a Ilias y Moleiro y empezaron a generar peligro por los costados.

Moleiro y Gueye cambian el partido

El Málaga resistió durante varios minutos, incluso con una intervención providencial de Recio dentro del área pequeña para evitar el empate. Poco después, Alfonso Herrero tuvo que intervenir hasta en dos ocasiones ante las llegadas del Villarreal.

La insistencia terminó teniendo premio en el minuto 40. Ilias encontró un pasillo hacia el área y puso un pase atrás que Moleiro aprovechó para igualar el encuentro. El empate cambió por completo el partido. El Villarreal se lanzó hacia adelante y encontró el segundo justo antes del descanso.

En el añadido, Ayoze dejó un balón magnífico para Gueye, que había iniciado la acción y llegó al área para empujar el 1-2. La remontada estaba consumada antes de pasar por los vestuarios.

El Málaga busca una reacción que nunca llega

Funes movió el banquillo en el descanso con la entrada de Dani Lorenzo y Rafita, mientras el Villarreal regresó al césped dispuesto a controlar la ventaja. Los malagueños intentaron subir líneas y buscaron la reacción, pero el conjunto amarillo seguía encontrando espacios a la espalda. Recio tuvo que salvar otra ocasión prácticamente sobre la línea después de un remate de Ayoze.

El Málaga apretó con el paso de los minutos y Joaquín Muñoz tuvo una buena oportunidad desde la frontal, aunque su disparo se marchó por encima del larguero. Mientras tanto, el Villarreal amenazaba cada vez que encontraba metros. Mikautadze incluso estrelló un balón en el palo en el minuto 69.

El VAR cambia el 1-3 y Gueye sentencia

El tramo final estuvo marcado por la intervención del VAR. En el minuto 82, Carlos Romero parecía sentenciar el encuentro después de un contragolpe en el que recibió de Macià y mandó el balón a la red.

Sin embargo, la jugada fue revisada. Romero estaba en fuera de juego, pero el VAR detectó una acción anterior sobre Macià dentro del área y el colegiado señaló penalti. Gueye asumió la responsabilidad y no falló. El senegalés engañó a Alfonso Herrero y colocó el balón junto al palo para completar su doblete y poner el 1-3 en el marcador. El Málaga ya no tuvo capacidad de reacción. El Villarreal controló los últimos minutos y Alfonso evitó incluso el cuarto con una buena intervención ante Carlos Romero.

Ficha Técnica

Goles: 1-0, Carlos Dotor (12'); 1-1, Alberto Moleiro (40'); 1-2, Pape Gueye (45+2'); 1-3, Pape Gueye, de penalti (86').

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga (Ramon Enriquez, min.75), Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas (Rafita, min.46); Izan Merino (Adrian Nino, min.62), Juan Cruz (Dani Lorenzo, min.46), David Larrubia, Carlos Dotor (Joaquin Munoz, min.61), Pablo Martinez, Chupe.VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesana (Pape Gueve, min.37), Nathan Saliba (Carlos Macia, min.80), Ilias Akhomach (Carlos Romero, min.63), Tajon Buchanan; Ayoze Perez (Georges Mikautadze, min.63), Alberto Moleiro (Santiago Mourino, min.80).

Entrenadores: Juan Francisco Funes (Málaga) e Iñigo Pérez (Villarreal).