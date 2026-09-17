De transferible a MVP, la metaformosis de Nelson Deossa en el Betis: "No me lo esperaba"

"Contento por mi hermano Abde", aseguraba el mediocentro colombiano, aún sorprendido por haber sido elegido como mejor jugador del Betis - Getafe

El Real Betis salió ante el Getafe CF con siete cambios con respecto a los once que ganaron al Villarreal CF y el equipo siguió rindiendo de manera compacta para conquistar su quinta victoria en seis jornadas. No obstante, por encima de todos los que entraron en la rotación cabe mencionar a Nelson Deossa, un futbolista que se ha pasado todo el verano esperando a que Vasco da Gama formalizase de una vez un acuerdo totalmente cerrado para su cesión con obligación de compra, y que mientras el culebrón de su salida se hacía eterno se esforzaba por rendir en pretemporada.

Durante todo el verano ha aportado goles jugando como 'falso 9' a la espera de la vuelta de vacaciones del mundialista Cucho Hernández y del fichaje de Troy Parrott. El mercado cerró, el colombiano apostó por quedarse para mostrar la versión que no pudo exhibir en su primera temporada y este jueves ha correspondido su titularidad ante el Getafe CF con un auténtico partidazo. Tanto es así, que ha sido elegido como mejor futbolista del encuentro en la votación abierta durante la retransmisión en DAZN.

De salida segura, a MVP del Betis - Getafe

"No me esperaba ser elegido MVP, pero siempre salgo a la cancha a dar lo mejor de mí para el equipo. Si me dan ese reconocimiento significa que hice las cosas muy bien", ha explicado Deossa ante las cámaras nada más concluir el encuentro ante el conjunto azulón que deja al Betis tercero, empatado a 15 puntos con el segundo, el Real Madrid, y sólo por detrás del Barcelona: "Es importantísimo competir contra los más grandes y queremos mantenernos en esas posiciones mucho tiempo".

Las estadísticas del partidazo de Nelson Deossa

Deossa ha jugado a gran intensidad durante los 90 minutos, compenetrándose a la perfección con Facundo Bernal a la hora de abarcar campo y mantener juntas las líneas, sin renunciar a buscar incorporaciones al ataque. Una actuación muy completa que resumen dos disparos que no cogieron portería, un pase clave, un 82 por ciento de efectividad en la entrega en corto (53/65) y un 100% en desplazamientos en largo (7/7), tres regates exitosos en tres intentos, tres faltas recibidas, ocho contribuciones defensivas, dos robos de balón o tres despejes.

"Contento por mi hermano Abde"

"Es importantísimo sumar en casa y ganar siempre es bueno. Contento por mi hermano Abde, que ha vuelto y se reencontró con el gol", ha añadido el centrocampista colombiano sobre la importancia de no dejar escapar puntos en La Cartuja. "Nos preparamos para eso, para que de aquí no se vaya ni un punto, y eso lo venimos ratificando desde jornadas atrás. Hoy lo hemos demostrado otra vez con este resultado", ha añadido Deossa.