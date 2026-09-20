Aída Nízar, televisiva y… sorprendente talismán bético: "Adoro la vida y adoro al Betis"

La televisiva Aída Nízar asegura desde La Cartuja que es un "talismán de buena suerte" y presume de que todos los campos que pisa terminan viendo ganar a los equipos que acompaña

Aída Nízar ha vuelto a dejar una de esas escenas que no pasan desapercibidas y que hoy en día se conocen como 'random'. La televisiva se dejó ver en las gradas de La Cartuja durante un partido del Betis y, fiel a su particular manera de expresarse, no dudó en atribuirse un papel muy especial: el de talismán de la buena suerte.

Vestida de negro y rodeada de aficionados verdiblancos, Aída Nízar aparece en el vídeo, colgado en sus redes sociales, animando y celebrando al conjunto bético desde una de las zonas próximas al terreno de juego. En un momento de la grabación mira a cámara y lanza su particular teoría sobre su presencia en los estadios de fútbol.

La vallisoletana asegura que "adora ser talismán de buena suerte" y llega a decir que todos los campos que pisa terminan viendo ganar a los equipos a los que acompaña. Una afirmación que acompaña con la efusividad habitual que caracteriza sus publicaciones en redes sociales.

La escena se produjo en un momento especialmente dulce para el Real Betis. El conjunto de Manuel Pellegrini derrotó el pasado jueves al Getafe por 1-0 en La Cartuja gracias a un gol de Ez Abde y alcanzó 15 puntos de 18 posibles en las seis primeras jornadas del campeonato de liga. Y ahí aparece Aída Nízar, que aprovechó su presencia en el estadio verdiblanco para reivindicar ese supuesto efecto talismán. No es la primera vez que la televisiva utiliza sus redes sociales para convertir sus experiencias en pequeñas historias, una constante en una trayectoria marcada por su particular forma de afrontar cada aparición pública.

La carrera televisiva de Aída Nízar

Aída Nízar saltó a la fama con 'Gran Hermano 5' y, después de aquella primera experiencia televisiva, se convirtió en una habitual de distintos programas de Mediaset. 'Crónicas marcianas', 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP' forman parte de una trayectoria en la que las polémicas y su fuerte personalidad han ido de la mano de una considerable exposición mediática.

En 2026 ha vuelto a recuperar protagonismo. Su paso por 'La cárcel de los gemelos' y distintas apariciones y vídeos difundidos a través de sus redes la han vuelto a colocar en el foco. Ahora, su última aparición tiene un marcado color verdiblanco. Habrá que esperar a su próxima visita a un campo de fútbol para comprobar si mantiene esa particular estadística que ella misma reivindica.