Dotor carga contra el VAR tras el polémico gol anulado al Málaga: "No es de una Liga seria"

Carlos Dotor analiza el complicado aterrizaje del Málaga en Primera tras el ascenso y reconoce que el equipo todavía necesita adaptarse al ritmo de la categoría. El centrocampista también repasa su regreso al club, el ambiente del vestuario, los posibles fichajes y la polémica del Coliseum, donde fue tajante con el VAR

Carlos Dotor afronta su segunda temporada en Málaga con una situación muy diferente a la que dejó atrás hace unos meses. El centrocampista madrileño fue una de las piezas importantes del equipo que consiguió el ascenso y también uno de los protagonistas de unas celebraciones que todavía permanecen en la memoria de la afición blanquiazul. Ahora, ya en Primera, el vestuario ha descubierto que la fiesta quedó atrás y que la máxima categoría exige otra velocidad.

El propio Dotor lo reconoce con naturalidad en una entrevista a MARCA. El Málaga ha tenido un arranque complicado y el mediocentro considera que parte de las dificultades entran dentro de lo esperado después del salto de categoría. "Nos han puesto en nuestro sitio", admite, aunque insiste en que el equipo mantiene la confianza y que todavía queda mucho campeonato por delante.

Dotor: "Ahora nos han puesto en nuestro sitio"

El Málaga ha comprobado desde las primeras jornadas que el salto de Segunda a Primera no es sencillo. Dotor reconoce que el equipo todavía está en pleno proceso de adaptación después de un ascenso que desató una enorme celebración en la ciudad. "Terminamos muy tarde y había mucha euforia en la ciudad; te crees que eres una estrella del rock. Ahora nos han puesto en nuestro sitio", explica el centrocampista. Dotor considera que al Málaga todavía le falta acostumbrarse al ritmo de la máxima categoría. Son pocos los jugadores de la plantilla que cuentan con experiencia en Primera y eso se nota en determinados momentos de los encuentros.

El futbolista, sin embargo, no cree que haya motivos para dramatizar. "Tampoco puede ser esto un funeral, queda mucho y tenemos mucho que decir", señala sobre el estado de ánimo del vestuario.

La polémica del Coliseum enciende a Dotor

Uno de los episodios que más ha molestado al centrocampista se produjo en la derrota ante el Getafe. El Málaga llegó a marcar antes del descanso, pero el tanto terminó siendo anulado después de una revisión por un posible fuera de juego. Dotor explica que el propio árbitro le trasladó que la acción era "muy justa" y que estaban revisándola. El problema, según relata, llegó cuando se les comunicó que la herramienta no estaba funcionando correctamente. Su reacción fue contundente y deja una de las frases más llamativas de la entrevista: "Que el semiautomático del VAR no funcione no es de una Liga seria".

El centrocampista considera especialmente grave que una herramienta tecnológica destinada precisamente a resolver este tipo de acciones no pueda utilizarse con normalidad en una competición como LaLiga. Dotor tampoco entiende que un gol pueda quedar condicionado por una acción tan milimétrica. "Me parece drástico que te corten un gol por un fuera de juego milimétrico", sostiene, antes de insistir en que el problema con el sistema le parece todavía más preocupante.

Además, recuerda la importancia que habría tenido ese tanto justo antes del descanso. Para el jugador del Málaga, no era simplemente ponerse por delante en el marcador: podía haber supuesto un golpe psicológico para el rival.

El Málaga no quiere perder su identidad

Pese al inicio complicado, Dotor no cree que el equipo deba renunciar a la identidad que le llevó hasta Primera. El centrocampista considera que el Málaga debe seguir siendo reconocible, aunque necesita acelerar determinados procesos. "En el área pasan cosas y hay que poner el balón ahí", resume. Para él, el equipo debe mejorar especialmente en la toma de decisiones cuando llega a los últimos metros y ser capaz de generar más peligro con rupturas y movimientos.También admite que las bajas han condicionado al equipo y que recuperar jugadores será importante para afrontar una temporada tan exigente.

La experiencia, una posible ayuda para el Málaga

Dotor también fue preguntado por los posibles fichajes que han sonado alrededor del Málaga, entre ellos Anthony Martial y Wilfried Zaha. El centrocampista asegura que dentro del vestuario no se ha hablado de esas operaciones y reconoce que ni siquiera conoce la situación de ambos jugadores. Sí tiene claro, en cambio, qué perfil podría ayudar al equipo: futbolistas con experiencia en Primera.

El madrileño considera que el propio vestuario puede adquirir esa experiencia con el paso de las jornadas, aunque reconoce que contar con algún jugador que ya conozca las exigencias de la categoría podría acelerar el proceso. Mientras tanto, el Málaga afronta el reto de transformar el aprendizaje de estas primeras jornadas en puntos. Dotor lo tiene claro: el salto a Primera ya ha dejado atrás la euforia del ascenso y ahora toca demostrar que el equipo también sabe competir cuando llegan las dificultades.