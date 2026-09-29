Larrubia se codea con Lamine y Bellingham

David Larrubia está demostrando que su aportación al Málaga va mucho más allá del ataque. El canterano blanquiazul se codea con Lamine Yamal y Jude Bellingham en varios registros defensivos y ya figura entre los jugadores que más duelos ganan de toda LaLiga

La clasificación no engaña. El Málaga ocupa el último puesto de LaLiga EA Sports después de las primeras siete jornadas y todavía no conoce la victoria. Sin embargo, reducir el inicio del conjunto dirigido por Juanfran Funes a sus resultados sería dejar fuera algunos detalles que apuntan a que hay futbolistas capaces de marcar diferencias, y uno de ellos es Larrubia.

El jugador malagueño ya demostró la temporada pasada que podía ser decisivo en ataque. Marcó 12 goles entre la fase regular y el play off de ascenso y dejó uno de los momentos más recordados del curso con su tanto en Almería, que terminó siendo determinante para el regreso del Málaga a la máxima categoría.

Un extremo que también trabaja como un centrocampista

Larrubia no está encontrando siempre la precisión necesaria en los últimos metros y todavía tiene margen para mejorar sus registros ofensivos. Sin embargo, hay una faceta de su juego en la que ya está entre los mejores de la competición: el trabajo defensivo. El malagueño suma 20 entradas realizadas con éxito en las siete primeras jornadas. Esa cifra le coloca entre los jugadores que más balones recuperan mediante esta acción en toda LaLiga, empatado con Xavi Espart y Gabriel Suazo.

Por delante aparecen Manuel Sánchez, Jorge Salinas, Jon Aramburu y Lucien Agoumé. Todos ellos ocupan posiciones defensivas o de centro del campo. Larrubia es la excepción: es el único futbolista de perfil ofensivo de ese grupo. Y sus números no terminan ahí.

A la altura de Lamine Yamal y Bellingham

Si se amplía la mirada a los duelos ganados sobre el césped, la comparación resulta todavía más llamativa. Larrubia ha ganado 43 duelos en el suelo, una cifra que le coloca entre los cuatro mejores futbolistas de LaLiga en este apartado. Solo Jude Bellingham, con 49, le supera claramente. Lamine Yamal y Miguel Sierra también alcanzan los 43. Por detrás aparecen nombres como Vinicius, con 41, o Kylian Mbappé, con 36. Es decir, el futbolista del Málaga comparte espacio estadístico con algunas de las grandes estrellas ofensivas del campeonato.

La fotografía se completa al contabilizar todos los duelos ganados. Larrubia acumula 44, cifra que le coloca entre los ocho jugadores más eficaces de la competición. No son estadísticas que decidan por sí solas un partido, pero sí ayudan a entender por qué Larrubia continúa siendo una pieza importante para el Málaga incluso cuando su producción ofensiva no alcanza todavía los niveles de la pasada temporada.

El Málaga también tiene otro nombre entre los mejores regateadores

La estadística ofensiva tampoco le es ajena. Larrubia aparece entre los jugadores que más regates han completado en estas primeras jornadas, con 16, lo que le sitúa en la sexta posición. Pero hay otro jugador del Málaga que destaca especialmente en este apartado: Carlos Puga.El lateral derecho suma 13 regates y ocupa la octava posición, aunque lo más llamativo aparece cuando se analiza su porcentaje de acierto. Puga completa con éxito el 72,22% de sus intentos, un registro que le coloca por encima de futbolistas como Lamine Yamal, Mbappé, Bellingham o Takefusa Kubo. La asignatura pendiente para ambos será convertir esos datos individuales en puntos para el Málaga.El calendario ofrece una oportunidad inmediata después del parón internacional. El equipo blanquiazul afrontará dos partidos consecutivos en La Rosaleda, ante Espanyol y Real Sociedad. Un escenario perfecto para que todo ese trabajo que no siempre aparece reflejado en el marcador empiece a traducirse en resultados.