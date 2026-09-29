El Córdoba pierde a su pilar en el mediocampo y trata de recuperar sensaciones ante el peor goleador de Primera división

El equipo califal, que este jueves se enfrenta al Málaga, ha desvelado una lesión inesperada de Yussi Diarra

"No somos capaces de dejar la portería a cero y así estás mucho más cerca de caer derrotado". Esas palabras son de Iván Ania tras la derrota del Córdoba en Valladolid, pero bien podrían valer para cualquiera de los partidos de la presente temporada del conjunto califal.

Su equipo no ha estado cerca de dejar la portería a cero en ningún encuentro, ya que el Girona bien pudo anotar -en un mal encuentro por su parte- algún tanto más y el Albacete, el otro club ante el que sólo ha encajado un tanto, lo anotó a los 30 segundos de empezar el partido.

Frente al Valladolid todo fue bien hasta el empate pucelano. A partir de ahí todo se puso cuesta arriba. "No somos un equipo con gran facilidad para hacer goles, hoy hicimos uno y fue en propia puerta. Nos falta claridad para finalizar y estamos concediendo mucho. Y muchas veces en casi zona de finalización", afirmaba el técnico ovetense. "En el momento que nos ponemos perdiendo, perdemos cierto rigor táctico que al rival le facilita su defensa", añadía.

Enfrascado en el objetivo del que viene lamentándose durante toda la temporada, el club cordobés ha cerrado un partido amistoso intersemanal ante el equipo menos realizador de Primera división, un Málaga que, además, llega sin su mejor goleador, el cordobés Roberto Fernández, que está con la selección española de Luis de la Fuente.

El partido será a puerta cerrada este jueves, aprovechando que el equipo malagueño está de descanso durante tres semanas y que el Córdoba no juega su próximo compromiso hasta el lunes, cuando recibe al Tenerife.

Yussi Diarra, baja "indefinida"

Precisamente, este martes se ha conocido que un ex del equipo tinerfeñista como Yussi Diarra está lesionado y sufre una "dolencia en la musculatura isquiosural de su pierna derecha con afectación tendinosa", lo que le tendrá "un periodo de recuperación prolongado".

El centrocampista, cedido por el Cádiz, "ya ha iniciado su proceso de recuperación y permanece bajo seguimiento conjunto de los servicios médicos de ambos clubes". Su evolución determinará los plazos de reincorporación a la actividad deportiva, según informa el parte médico emitido por el club andaluz.

Un problema más para un Iván Ania que había contado con el jugador maliense en las siete jornadas disputadas. De hecho, en cuatro de estos siete partidos jugó los 90 minutos y en todos ellos fue titular. Su ausencia podría abrirle la puerta a un jugador inédito en la presente campaña, un Theo Zidane que, aunque tiene un perfil diferente, ahora encuentra un hueco más en el centro del campo para tratar de hacerse con un hueco en el equipo.