Iván Ania se frustra, pero su Córdoba ya respira (1-2)

El técnico vio cómo su equipo encajó un gol a los 33 segundos, pero al menos, esta vez pudo remontar y dejar muy tocado al Albacete

El Córdoba salió vencedor del duelo de necesitados y salvó de la zozobra a su técnico tras remontar un tanto inicial en Albacete y llevarse de la capital manchega un sufrido triunfo (1-2). El conjunto califal, que sólo había ganado un encuentro en la presente temporada, mejoró defensivamente con respecto a anteriores encuentros y eso le valió para llevarse los tres puntos, con una solvencia en ataque sobre la que no hay duda.

El granadino Isma Ruiz y el leonés Diego Percan fueron los autores de los goles que dan un margen de confianza al proyecto y siete días más para seguir afianzando un equipo con muchos cambios y al que le está costando adaptarse más que otros años a los sistemas de su entrenador.

"Una portería a cero nos generaría mucha confianza", decía el técnico cordobesista, Iván Ania, en la previa del encuentro después del gran número de goles encajados en las primeras jornadas.

Treinta y tres segundos tardó en encontrarse con lo que más temía: el tanto albaceteño. El equipo manchego, tan necesitado como el cordobés, perforaba la meta de Guilherme. Soberón tocó un balón lo justo para habilitar a Álex Rubio, quién ganó la espalda a la defensa andaluza y batió por bajo al meta luso.

El Córdoba, tocado y casi en la lona

El palo fue gordo y el conjunto andaluz pudo salir aún más perjudicado de un primer tramo en el que el cuadro castellano impuso su ritmo. En el minuto 9, el VAR anuló por fuera de juego un gol de Soberón, que había rematado tras una falta botada por Agus.

Cinco minutos después, el colegiado invalidó otro tanto local. Esta vez fue Álex Rubio quien encontró la red después de recibir un pase de Soberón, aunque también estaba en posición antirreglamentaria. Esta segunda más clara que la anterior.

El dominio del equipo blanco continuó y Corpas rozó el gol tras recibir un balón de Lorenzo en la banda derecha. El delantero se giró y probó con la zurda. Aún pudo aumentar la cuenta el Alba antes del descanso cuando, en el 34, Soberón volvió a amenazar al contragolpe, pero Rubén Alves llegó justo para desviar su disparo a córner.

Iván Ania se la jugó e hizo tres cambios en el descanso tratando de cambiar el partido. Sin embargo, el Albacete mantuvo la iniciativa y volvió a rozar el gol en el minuto 54. Soberón ejecutó una falta que terminó estrellándose contra el poste derecho de la portería verdiblanca.

Quien tanto perdona lo acaba pagando

Pero cuando tanto se falla... La respuesta del Córdoba fue inmediata. Dos minutos después, una buena combinación iniciada por Budesca permitió a Isma Ruiz encontrar el espacio y batir por bajo a su excompañero Carlos Marín.

El tanto descolocó al Albacete, que perdió metros y terminó pagando su repliegue. En el 70, una acción por la derecha acabó con un centro al segundo palo que Bernabéu no acertó a despejar. Percan, completamente libre de marca, aprovechó el regalo para marcar a placer.

El Albacete estaba muy tocado y el Córdoba pudo sentenciar. Cuatro minutos más tarde, Budesca rozó con un potente disparo desde la frontal que golpeó el larguero.

Aunque muy limitados físicamente, los locales lo intentaron en los últimos minutos, pero el Córdoba se defendió bien y las pocas opciones que concedieron acabaron sin peligro para su portería.

Ficha técnica del Albacete 1-2 Córdoba

Albacete: Carlos Marín, Lorenzo (Gámez 24'), Javi Moreno (Bernabéu 64'), Lluís López, Neva, Corpas, Ortuño, Javi Villar (Albarracín 77'), Agus Medina (Pacheco 46'), Soberón y Álex Rubio (Higinio 77').

Córdoba: Guilherme, Egoitz (Budesca 46') Álex Martín, Rubén Alves, Tasende (Albarrán 46'), Carracedo (Kevin Medina 55'), Diarra, Isma Ruiz, Éder García (Enol 55'), Diego Bri (Ghailan 46') y Percan.

Goles: 1-0 (1') Álex Rubio; 1-1 (56') Isma Ruiz; 1-2 (70') Percan.