El Sabadell oposita a Primera división

El Córdoba cae al descenso en LaLiga Hypermotion después de ver cómo un partido que se le había puesto de cara en los minutos finales se le escapaba por un penalti polémico en el 89' (3-2)

No se conforma con un doble ascenso, el Sabadell quiere un tercero. El equipo vallesano mantiene su gran inicio de temporada en su regreso a LaLiga Hypermotion y ha derrotado (3-2) este lunes al Córdoba, uno de los equipos llamados a luchar en la zona alta, pero que de momento se mete en un lío en la cola de la tabla.

El conjunto de Ferran Costa continúa invicto después de cuatro jornadas, con dos victorias y dos empates, y se ha aupado al tercer puesto de la clasificación. Urri, desde el punto de penalti en el minuto 89, decidió un partido eléctrico en el que los arlequinados llegaron a disfrutar de dos goles de ventaja y terminaron sufriendo para quedarse con los tres puntos.

El equipo local salió disparado y en apenas once minutos puso contra las cuerdas al Córdoba. Gioacchini abrió el marcador en el minuto 7 después de aprovechar un error en la salida de Guilherme Fernandes. El guardameta, debutante con el conjunto andaluz, arriesgó en la entrega y Quadri Liameed recuperó el balón para cedérselo al delantero estadounidense, que marcó a placer.

Gioacchini volvió a aparecer poco después. Urri encontró un espacio a la espalda de la defensa y el atacante resolvió con calidad para hacer el 2-0. El colegiado anuló inicialmente la acción por fuera de juego, pero el VAR corrigió la decisión y concedió el tanto. El estadounidense, que ya suma cuatro goles en tres partidos, se convirtió de nuevo en el gran protagonista del ataque arlequinado y ya acecha el primer puesto en el Pichichi de Segunda.

El Córdoba despierta once minutos tarde

El Córdoba reaccionó tras el golpe inicial y encontró una vía para recortar distancias desde los once metros. Diego Bri cayó dentro del área tras una salida de Fuoli y Carracedo se encargó de transformar el penalti en el minuto 26 con un disparo imposible para el portero local. El 2-1 devolvió al conjunto de Iván Ania al encuentro y cambió la dinámica del primer tiempo.

Aun así, el Sabadell tuvo ocasiones para recuperar la ventaja de dos goles antes del descanso. Gioacchini llegó a marcar de nuevo, pero el tanto fue invalidado por un fuera de juego en la jugada previa. Joel Priego y Urri también probaron fortuna ante un Córdoba que había conseguido sobrevivir a un comienzo en el que estuvo cerca de quedar prácticamente fuera del partido.

Iván Ania mueve el banquillo

Ania introdujo dos cambios en el descanso para buscar una reacción, aunque el Sabadell volvió a tomar la iniciativa en los primeros minutos de la segunda parte. Costa también movió ficha y dio entrada a Ángel Baena, sacrificando a un defensa para reforzar el ataque. Los locales continuaron acumulando llegadas, pero perdonaron la oportunidad de sentenciar.

El Córdoba fue creciendo con el paso de los minutos. Ghailan avisó y el conjunto blanquiverde empezó a encontrar espacios ante un Sabadell que acusaba el desgaste. La insistencia visitante tuvo premio en el minuto 76, cuando Enol Rodríguez igualó el encuentro en una contra, con un disparo raso al primer palo que terminó junto a la base del poste.

El empate dio alas al Córdoba, que tuvo dos ocasiones clarísimas para completar la remontada. Fuoli apareció en los momentos decisivos y Pere Pons también resultó providencial para evitar que el equipo andaluz culminara su reacción. El Sabadell, pese a haber perdido el control del encuentro, siguió buscando una última oportunidad.

Un penalti polémico tumba al Córdoba

La encontró a falta de un minuto para el 90. El balón golpeó en la mano de Carracedo dentro del área y, después de la revisión del VAR, el árbitro señaló penalti. La imagen que mostró la televisión no se veía claro que lo fuera, pero el árbitro no tuvo dudas. Urri asumió la responsabilidad y superó a Guilherme desde los once metros para poner el definitivo 3-2.

El Sabadell celebró una victoria que prolonga su excelente estreno en Segunda y confirma el impulso de un equipo recién ascendido que todavía no conoce la derrota. Para el Córdoba, en cambio, el encuentro deja una nueva decepción: tres derrotas en las cuatro primeras jornadas y un inicio de campeonato marcado por los problemas defensivos y los errores que están lastrando al conjunto de Iván Ania.

Ficha técnica del Sabadell 3-2 Córdoba

Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll (Pipa 82'), Óscar Sanz, Edgar, Català (Baena 54'), Miki Codina; Urri, Pere Pons (Eneko 82'), Quadri; Joel Priego (Obolskii 72') y Gioacchini (Rahmani 72').

Córdoba: Guilherme Fernandes; Budesca (Albarrán 66'), Alex Martín, Rubén Alves (Juan Gutiérrez 46'), Tasende; Diarra (Adnane Ghailan 66'), Isma Ruiz, Eder García (Enol 46'); Carracedo, Percan y Diego Bri (Ibai Sanz 74').

Gol: 1-0 (7') Gioacchini. 2-0 (11') Gioacchini. 2-1 (26') Carracedo de penalti. 2-2 (76') Enol. 3-2 (89') Urri de penalti.