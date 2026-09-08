Un agujero negro explica las posiciones de descenso: "Si el equipo rival te tira 10 veces a puerta y 20 tiros es difícil poder ganar un partido"

El Córdoba se ha metido en un lío tras un inicio de temporada en el que ha encajado diez goles en cuatro partidos

Tres derrotas en cuatro partidos, tres goles encajados y en puestos de descenso. Un año más, el inicio de temporada del Córdoba no está siendo ilusionante. Los numerosos cambios realizados en el equipo, en verano, vaticinaban que costaría arrancar, pero no que tendría el problema que atraviesa.

Iván Ania avisaba en la previa del duelo ante el Sabadell dónde estaba ese problema que lastraba al equipo cordobés. "No hemos podido dejar ninguna portería a cero en estos tres partidos y hemos encajado más goles de lo esperado, especialmente en el tramo final. Es algo que tenemos que mejorar, claramente. (…) En salida de meta no tenemos mucha pérdida, tenemos un porcentaje de acierto alto. Contra equipos que van a pares, como el Sabadell, es mucho más importante que otros días el no tener pérdidas. Si las tenemos, van a tener muchas opciones de llegarnos a zona de finalización", avisó antes de jugar en la Nova Creu Alta.

A los siete minutos de partido, el equipo cordobés ya había encajado el primer gol. Y había llegado tras un error en esa salida de balón por la que sacaba pecho el preparador ovetense. Y, a los 11 minutos, ya había encajados dos goles. Todos sus objetivos destrozados cuando sólo se había jugado la décima parte del encuentro.

Aunque luego lograra empatar y mereciera la remontada antes de la jugada falta del minuto 89, la evidencia de que el problema no estaba solucionado era palpable. Y también que, así es muy difícil sumar puntos si en todos los partidos se encaja dos o tres goles. "Si el equipo rival te tira 10 veces a puerta, ocho fuera, en dos bloqueas... 20 tiros, es difícil poder ganar un partido", reconocía el entrenador del Córdoba.

El problema del Córdoba no está en ataque

"Está claro que no estamos teniendo un problema con el gol. Estamos teniendo un problema de encajar, no de meter. Hemos hecho dos goles en Burgos, dos goles hoy, dos goles al Girona y un gol el otro día al Granada. Tenemos que cerrar la portería propia. Estamos jugando muchísimo menos expuestos que en otras temporadas, y sin embargo, estamos encajando más", añade el asturiano.

Iván Ania está muy preocupado por ello. Ya son cuatro partidos y la sangría no se detiene. "Estamos hablando de una media de dos goles y medio por partido. Si vamos a necesitar hacer tres goles para ganar un partido es muy difícil. No tenemos esa capacidad para hacer tres goles por partido. Tenemos que empezar a dejar la portería a cero como hacíamos en pretemporada. A partir de ahí, nos resultará más fácil y estaremos más cerca de la victoria”, avisa.

Ania lleva partidos buscando soluciones. Y la última que intentó ha sido cambiando al portero y sacando a Guilherme Fernandes por Iker Álvarez. Pero tampoco funcionó. “Con el cambio buscaba una situación por su golpeo y entendimiento del juego (de Guilherme). Buscaba que no solo nos obligaran a jugar en largo, porque ya los habíamos visto contra Almería. Es un equipo que te presiona mucho, muy alto, y considerábamos que su juego de pie hoy podía ser importante para este partido. De ahí el cambio”, explicó.

Iván Ania explica los problemas que tuvo el Córdoba

Aunque el técnico cordobesista reconocía que su equipo había merecido el tercer gol, también asumía su parte de culpa a la hora de encajar algunos de los goles y de verse presionado de esa forma. Y explicaba el problema táctico en el que le había metido el Sabadell. “En la primera parte estábamos 3 para 3 continuamente. Y de ahí viene el primer gol. Un balón que metemos interior y nos hacen el gol. Lo asumo totalmente, responsabilidad mía. Teníamos a su pivote y a sus dos interiores contra nuestros tres del centro del campo. Y ellos, habitualmente, saltan con Quadri desde dentro a fuera. Y hoy saltaban con los carrileros a nuestros laterales. Eran los dos únicos jugadores que tenían un poco de tiempo para poder recibir de cara a portería rival. Los demás iban a venir apretados", asumía.

"En ese tres para tres, alguna vez hicimos daño en la primera parte, como es esa falta que no pita y no expulsa a Edgar, pero estábamos muy lejos. Cuando jugábamos en largo estábamos muy lejos para recoger esa segunda jugada de cara o esa prolongación. De ahí que decidiera meter dos puntas -en el descanso-, para tener uno de referencia y el otro recoger de cara. En ese sentido tuvimos más presencia quizás, pero nos faltó claridad de ideas ante su presión, jugamos demasiado en largo y ahí no les hicimos daño", explicó un Iván Ania que no cree que su equipo perdiese por falta "de intensidad". “Nos ha faltado fútbol, mucho más que intensidad”, sentenció.