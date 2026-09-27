El Eibar logra un récord histórico y el Real Oviedo se lleva el derbi asturiano frente al Sporting

Hasta cinco encuentros se han disputado en la jornada dominical, destacando el derbi asturiano y el duelo disputado en Ipurua, donde el Eibar consiguió un récord histórico

Cinco encuentros correspondientes a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion se han disputado este domingo y ningún empate. Como locales ganaron Valladolid, Eibar, Burgos y Real Oviedo. Como visitante, el Almería asaltó Son Moix.

Con su triunfo, el equipo armero se sitúa, en espera del encuentro que disputará este lunes el Castellón en el campo del Leganés, como nuevo líder de LaLiga Hypermotion.

Eibar 3-2 Las Palmas

El Eibar logró un hito histórico en su andadura profesional al lograr su sexta victoria consecutiva, algo que no había podido hacer nunca. Este triunfo ante el Las Palmas le permite además dormir en la primera posición en espera de lo que haya mañana el Castellón en su visita al Leganés.

Comenzó fuerte el partido el Eibar con un desmarque de Guruzeta en el primer minuto que solo ante el portero disparó flojo. Poco después fue Adu Ares desde el centro del área el que envió el balón a las manos de Caro. Los armeros querían resolver pronto. Tan es así que en el minuto 7 tras un jugadón de Adu Ares, el bilbaíno dejó el balón a los pies de Mada, quien desde fuera del área conectó un tiro que se coló de manera inapelable por la parte derecha de la puerta (1-0).

Apenas tuvieron los armeros tiempo para celebrarlo, ya que tres minutos después una nueva asistencia de Adu Ares acabó con una internada de Álvaro Rodríguez, que cruzó el balón muy bien por la parte derecha de la portería, logrando así el segundo tanto de los armeros (2-0).

El fulgurante comienzo del Eibar tenía premio muy pronto. Los armeros dominaban a placer a un Las Palmas totalmente noqueado. No fue hasta el minuto 23 que se tuvo constancia de la existencia del equipo canario, con un buen disparo lejano de Kirian, que obligó a lucirse a Magunagoitia. En la siguiente jugada un buen pase de lado a lado de Iván Jaime acabó con un golazo de Pezzolesi, que puso el balón en el lado derecho fuera del alcance del meta armero. Las Palmas acortaba distancias y el encuentro tomaba otro aspecto.

El segundo período arrancó con un Las Palmas más incisivo, que generó la primera oportunidad de esta parte con un disparo de Kirian alto tras recibir un buen pase filtrado. Y la siguiente también fue canaria con un cabezazo de Pezzolesi en el minuto 53 que detuvo bien colocado Magunagoitia. El conjunto isleño quería el empate y a punto estuvo de lograrlo Manu Fuster con un tiro desde el borde del área que salió ligeramente desviado.

Pero fue el Eibar el que tuvo más acierto y en el minuto 62 prácticamente sentenció Martón tras recibir libre de marca al borde de la puerta una excelente asistencia de Guruzeta, tras una buena jugada previa. El navarro solo tuvo que empujar el balón a las redes para marcar el tercero.

Pero cuando todo parecía perdido para los visitantes, en el minuto 85 una jugada de habilidad de Jefte acabó con un gol del jugador canario que acortó distancias y volvió a llevar la esperanza a los amarillos. Lo intentaron hasta el final, pero la expulsión en el minuto 94 de Iñaki por dos tarjetas amarillas acabó con sus ilusiones.

Valladolid 3-1 Córdoba

El Real Valladolid encontró, ante el Córdoba, la definición que se le reclamaba -aunque Latasa falló un penalti-, en un partido (3-1) en el que brillaron, especialmente, Víctor Júnior y Arnu que, junto a Barberá, marcaron por primera vez con el primer equipo.

Se adelantaros los califales con un autogol de Miguel Rubio en el minuto 4. Pero el cuadro albivioleta le daría la vuelta al marcador con tres tantos. El primero, obra de Arnu, llegó antes del descanso (38'). La remontada se firmaría con el gol de Víctor Júnior (53') y de Barberá (73').

Mallorca 0-1 Almería

El Almería logró su cuarta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion en su visita al Mallorca (0-1), con un gol de Miguel de la Fuente, que aprovechó un error del guardameta bermellón Arnau Tenas y provocó la primera derrota bermellona en casa del curso. Fue Adrián Embarba quien probó fortuna desde muy lejos, pero su disparo salió con mucha potencia y Arnau Tenas fue incapaz de blocar un balón que quedó muerto en el área, donde Miguel de la Fuente cazó el rechace y aprovechó el error del catalán para adelantar a los suyos.

Además de sufrir la derrota, el Mallorca acabó con dos lesionados, Antoniu Roca a la media hora de juego, y, al borde del descanso, Manu Morlanes se marchó dolorido de su tobillo izquierdo tras realizar un mal apoyo.

Burgos 1-0 Eldense

El Burgos se impuso al Eldense (1-0) gracias a un nuevo gol de David González, que volvió a ser decisivo para su equipo con un zurdazo en el último minuto de la primera parte, en un encuentro en el que los locales tuvieron que resistir en el tramo final ante el empuje visitante.

El equipo de Sergio Francisco tuvo dificultades para encontrar soluciones en ataque durante buena parte del primer periodo y fue el Eldense el que se mostró más cómodo con el balón. Y cuando peor lo estaba pasando el conjunto burgalés llegó su reacción y en el minuto 43 Llabrés encontró a Forés con un excelente pase entre líneas, el delantero remató desde una posición escorada y el rechace le cayó a David González, que envió el balón por encima del larguero. Un tanto que, a la postre, resultó definitivo para amarrar los tres puntos.

Real Oviedo 2-0 Sporting

El conjunto ovetense toma impulso en la tabla gracias a su victoria en casa frente al Sporting en un derbi asturiano que estuvo calentito incluso antes de que el balón comenzara a rodar por las declaraciones que unos y otros habían hecho antes del encuentro.

Un gol de Chris Ramos en el minuto 9 y otro de Enzo Pérez en el 82' amarraron la victoria azulina para sellar la primera de esta temporada en el Carlos Tartiere, donde tampoco habían conseguido marcar hasta la fecha.