La Selección Española le gana a Argentina también fuera del campo: le arrebata a un Europibe

La rivalidad entre las dos selecciones ha aumentado significativamente después de la final del Mundial 2026 que ganó España. En un mundo globalizado, cada vez es más habitual ver a futbolistas con doble nacionalidad, siendo un ejemplo de ello Valentín Pezzolesi quien se decanta por jugar con La Roja en vez de con la Albiceleste

Tiempos de cambio en el fútbol de selecciones en donde la Selección Española ya es considerada una de las más grandes de la historia, es la mejor del siglo XXI sin dudas ya que es la única que ha ganado dos Mundiales en esa etapa, y eso se nota en la decisión de algunos futbolistas que tiene doble nacionalidad y eligen jugar sin España. Uno de los casos más recientes ha sido el de Valentín Pezzolesi, quien podría haber jugado con Argentina, pero que se a unido a la convocatoria de España sub 20.

Valentín Pezzolesi, de la UD Las Palmas, se decanta por España y dice no a Argentina

Es evidente que la rivalidad deportiva entre España y Argentina ha aumentado en los últimos tiempos ha aumentado a raíz de la victoria del combinado español en la final del Mundial 2026. Son las dos mejores del momento y hay futbolistas que tienen la suerte de elegir entre ellas, siendo Valentín Pezzolesi, de la UD Las Palmas, quien ha elegido a la Selección Española.

El partido de la Selección Española sub 20 contra México, que en principio se iba a disputar en Ceuta pero que al final se jugará este 30 de septiembre en el Cerro del Espino, ha servido para que la RFEF haya convocado a Valentín Pezzolesi, uno de los futbolistas que más está destacando en este comienzo de la temporada con la UD Las Palmas en donde es titular indiscutible.

A sus 20 años, Valentín Pezzolesi es un lateral derecho nacido en Tenerife, pero con la nacionalidad argentina gracias a sus padres. El defensa, que llegó a vivir por algo más de un año en Argentina, podía jugar, por tanto, con el equipo americano, pero ha elegido defender la camiseta de La Roja en vez de la Albiceleste.

Pezzolesi toma la decisión contraria que Nico Paz y Alejandro Garnacho

Valentín Pezzolesi ha tomado una decisión totalmente opuesta a la que tomaron Nico Paz y Alejandro Garnacho en su día. En Argentina son llamados Europibes, ya que son personas nacidas en Europa con ascendencia argentina.

Nico Paz, también nacido en Canarias, y Alejandro Garnacho, en este caso madrileño, también tienen la doble nacionalidad (española-argentina), pero ellos decidieron jugar con la selección de Argentina. De hecho, Nico Paz formó parte de la convocatoria para el Mundial 2026 en el que el equipo liderado sobre el terreno de juego por Lionel Messi llegó a la gran final, pero que terminó perdiendo con España.

- La convocatoria de España sub 20 para el partido contra México:

Porteros: Manu González (Real Betis), Javier Navarro (Real Madrid) y Pau Polo (Villarreal).

Defensas: Jesús Fortea (Real Madrid), Valentín Pezzolesi (UD Las Palmas), Mario Rivas (Real Madrid), Anxo Rodríguez (Celta de Vigo), Albert Navarro (Atalanta), Andrés Cuenca (Sporting de Gijón), Diego Aguado (Real Madrid) y Jorge Salinas (Racing de Santander).

Centrocampistas: Dilan Zárate (Cádiz), Carlos Maciá (Villarreal), Thiago Pitarch (Real Madrid), Iván Corralejo (Real Betis) y Quim Junyent (UD Almería).

Delanteros: Daniel Yáñez (Real Madrid), Álex Marchal (Real Sociedad), Hugo López (FC Andorra), Ousmane Diallo (Parma), José Antonio Morante (Real Betis) y Joselillo Gaitán (Villarreal).