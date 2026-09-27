Santi Cazorla la lía en el derbi asturiano a la llegada del Real Oviedo

El exfutbolista del conjunto azulino no ha podido esconder sus sentimientos y no ha dudado en apoyar a su excompañeros en plena calle y junto a los aficionados en la previa del duelo contra el Sporting

Hay despedidas que duelen y una de ellas ocurrió la pasada campaña, con Santi Cazorla despidiéndose del Carlos Tartiere confirmándose el regreso a Segunda División del Real Oviedo. Al centrocampista se le acababa la gasolina en sus piernas, pero prometió seguir muy cerca del conjunto azulino.

Dicho y hecho, porque si alguien pensaba que sería una frase hecha se equivocaba por completo. El ex del Villarreal y Arsenal, entre otros, está siguiendo todos los partidos de sus excompañeros. Y en el derbi frente al Sporting de Gijón disputado esta jornada no iba a ser menos.

Con bufanda mano, dejándose de la garganta y en primera línea. Así ha recibido, como un aficionado más, el autobús del conjunto azulino a su llegada al templo ovetense.

Los aledaños del Carlos Tartiere han sido testigo del amor de Santi Cazorla al club con el que nació su pasión por el fútbol. Donde le hubiese gustado pasar más años, pero su calidad le trazó una trayectoria diferente e irrechazable.

Calero: "El derbi asturiano me pone muchísimo"

Puede ser el derbi asturiano con menos asturiano de la historia. En el bando local, sólo tres y todos ellos canteranos. Pero no por ello se está viviendo con menos pasión. La semana ha estado llena de mensajes de motivación por un lado y por otro.

Y el técnico del Real Oviedo, Julián Calero, lo ha dejado claro en la previa: "Es el primero de mi carrera y me pone muchísimo. No quiero que haya nerviosismo y procuraré estar más tranquilo que los demás. Es un duelo que se compite al máximo, lo sabemos, pero no queremos que se convierta en lo que no queremos. Esto es un deporte de contacto, pero quiero que el juego vaya por delante de todo".

"Lo de ser canterano o no tiene un aspecto individualmente de tener más sentimiento de pertenencia, pero no creo que ningún entrenador ponga a ningún jugador por haber nacido en Gijón, en Oviedo o en Bilbao. Lo pondrá porque crea que es lo mejor para el equipo", dijo el entrenador carbayón sobre la cuestión de que el Sporting tenga más canteranos que el Oviedo.

El preparador del Real Oviedo finalizó centrando el tiro en los primeros minutos del partido, ya que tras repasar muchos derbis asturianos entiende que "en el primer tramo del partido siempre pasan cosas y ahí hay que dar la cara". Pues su equipo le ha hecho caso y se ha marchado al descanso con ventaja en el marcador.

Las estadísticas, a favor del Oviedo

Aunque se trata de un duelo de necesitados en la séptima jornada de liga, la presión la tienen en su tejado los locales, quienes han afrontado la cita con la imperiosa necesidad de romper su sequía en casa, donde aún no han ganado ni marcado gol en lo que va de curso, situación que se arrastra desde abril, cuando militaban en Primera División.

De los ocho puntos que lucen en su casillero, seis han llegado como visitante y sólo dos en el Tartiere tras empatar frente a Granada y Burgos.

A pesar de que el balance global de los 118 derbis oficiales históricos favorece al Oviedo (50 victorias por 36 del Sporting y 32 empates), los gijoneses han equilibrado la balanza desde 2023 enlazando cinco partidos seguidos sin perder ante el eterno rival (dos victorias y tres empates).

Por parte del Sporting, la plantilla de Nicolás Larcamón ha afrontado la visita a la capital asturiana respaldada por el aliento de más de 1.500 afines que abarrotaron Mareo en el último entrenamiento.

El Oviedo se impone en el derbi y marca un canterano

El Oviedo logró la victoria en el derbi asturiano ante el Sporting en el Carlos Tartiere (2-0), prolongando la sequía de los gijoneses en el feudo azul hasta los 26 años. El tempranero gol de Chris Ramos, sumado a la expulsión que sufrieron los visitantes en el segundo tiempo dejaron sin opciones a los rojiblancos.

En un inicio de marcada intensidad propia de un derbi asturiano, el Oviedo fue el primero en asestar un golpe en el partido. En un ataque vertical, Goti puso un balón al espacio para Chris Ramos, que aprovechó el error en el despeje de Pablo Vázquez y se plantó mano a mano ante Yáñez, al que batió con una definición a un lado. El gaditano, eso sí, se lesionó tras la acción (1-0).

Ya en la segunda y cuando mejor estaba el Sporting, los visitantes se quedaron con un futbolista menos por expulsión de Gelabert tras una dura entrada sobre Carlos Domínguez.

La inferioridad numérica afectó a los gijoneses y dio alas a un Oviedo que buscó la sentencia, algo que logró por medio del canterano Enzo Pérez, que anotó el 2-0 definitivo desde el interior del área con un remate de volea tras combinar con Mingo.