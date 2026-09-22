Larcamón aprieta para que la racha del Sporting en Oviedo se quede en 25 años

El argentino llegó concienciado a Gijón de que ganar en el Carlos Tartiere era uno de los grandes objetivos del año y así lo ha demostrado

Esta semana no hay Liga en Primera división, pero la suerte o el sorteo ha querido que, en Segunda, se dispute un partido histórico, un duelo asturiano que paraliza la región y en el que el Sporting tiene muchas ganas de romper su mala racha en el Carlos Tartiere.

Como si fuera un sportinguista de toda la vida, una de las primeras cosas que nombró el técnico argentino Nicolás Larcamón cuando este verano llegó a Gijón fue la importancia de este 'derbi'. De él habló también tras caer ante el Girona o el Eldense -lo tenía muy presente- y hasta antes de vérselas el pasado sábado con el Andorra, cuando la importancia de ese partido exigía estar atento a sacar los tres puntos y salir de la pequeña mala racha en la que se había metido.

"El derbi está en la cabeza y en la planificación. Y más, por tratarse de un partido tan especial. Está puesto en la agenda y tenemos claro que falta poco", señaló el entrenador sportinguista en los prolegómenos del duelo disputado en el Nou Estadi de la FAF de Encamp.

Lógicamente, nada más ganar (1-3), todos sus pensamientos estaban ya puestos en el Oviedo y en ganar en un estadio 'maldito' en los últimos tiempos. No gana allí desde hace 25 años, cuando lo hizo por 0-2 con un gol del entonces recién subido David Villa.

"Ya estamos jugando el derbi desde que terminó el partido. Tenemos claro lo que representa para toda la afición y la oportunidad que tenemos para escribir un capítulo muy importante de esta temporada. Ya lo empezamos a vivir. Muchas de esas cosas que queremos hacer el domingo está en nosotros y confío mucho en lo que seamos capaces de hacer", advertía Larcamón, que tenía marcado en rojo esta jornada y, desde que se supo la fecha y la hora, también tenía apuntado el domingo 27 a las 21:00 horas.

Alguna baja segura y varias dudas

Tras dos días de descanso, el equipo ha vuelto a entrenarse en las instalaciones de Mareo con la vista puesta ya en el crucial derbi del domingo en el Carlos Tartiere. El cuerpo técnico ha arrancado la semana de trabajo diseñando un plan de entrenamientos destinado a afinar matices tácticos y ajustar la intensidad del grupo para llegar en el punto óptimo a uno de los duelos más esperados del calendario.

En el parte médico, el técnico Nicolás Larcamón trabaja con la mirada puesta en varios futbolistas entre algodones. Bruno Rubio arrastra molestias en los isquiotibiales tras el último encuentro y Konrad de la Fuente continúa al margen por problemas físicos; la presencia de ambos es dudosa a la espera de cómo respondan en las próximas pruebas médicas. Además, Hugo Guillamón y Andrés Ferrari avanzan progresivamente en sus largas rehabilitaciones y tampoco están disponibles para el cuerpo técnico en este arranque de semana.

Por su parte, Gaspar Campos queda totalmente descartado para el gran derbi. A pesar del esfuerzo del canterano por recortar los plazos de su dolencia en el bíceps femoral derecho, el cuerpo médico prefiere no correr riesgos innecesarios, respetando un proceso de recuperación previsto en unas seis semanas para evitar cualquier tipo de recaída.