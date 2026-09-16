"Hemos pasado 48, 72 horas jodidas... como toca"; la plantilla del Sporting acepta el palo de su afición

Los aficionados de El Molinón estallaron tras la derrota ante el Eldense y sus jugadores se conjuran para darle la vuelta a la situación

La ilusión con la que había comenzado el nuevo proyecto del Sporting se ha venido abajo con dos derrotas en casa que han dolido mucho. Si bien ante el Girona, los aficionados de El Molinón premiaron a sus jugadores por el esfuerzo, tras la derrota ante el Eldense estallaron contra el equipo.

En Gijón son conscientes que, si quieren pelear por estar en la zona alta, no pueden dejar escapar oportunidades con esa. Y así lo han asumido en la plantilla. Al menos así lo asegura el centrocampista Álex Corredera, que dio la razón a la afición.

"Nos hacen saber su malestar y me parece bien", asegura el catalán, quien añade que los aficionados "saben lo que quieren" y que la pitada del pasado fin de semana responde a "no dar el nivel que este club exige" por parte de ellos. "El que crea o eche balones fuera diciendo que el otro día se hizo un buen partido o que el equipo está haciendo todo lo regular que debe se está engañando, porque no es así", señala.

El de Vic confirmaba que el grupo sigue fastidiado y que sólo piensa en resarcirse el sábado en Andorra. "Las sensaciones después del partido fueron jodidas, malas. Hemos pasado 48, 72 horas jodidas... como toca. Tenemos que mejorar y sumar tres puntos para volver a encauzar un poco todo. Eran tres puntos muy importantes y ahora tenemos que recuperarlos", sentencia Corredera.

Corredera asume que el Sporting no es un club cualquiera

El centrocampista del Sporting reitera que es "momento de pocas palabras y mucho trabajo" y, sobre todo, recuperar el olfato goleador, que han perdido en los últimos partidos, ya que no anotan desde la última semana de agosto, en su victoria ante el Tenerife. "En este inicio de liga sólo hemos metido dos goles. Es un escenario muy pobre para lo que queremos", indica, recordando el otro ante el Burgos, que también significó tres puntos en su casillero.

"Creo que el equipo está haciendo un trabajo defensivo bastante bueno. Hemos encajado tres goles en cinco partidos. Son números bastante buenos, obviamente mejorables, pero aceptables. Pero tenemos un debe grande en el juego, sobre todo en tres cuartos. Nos falta acelerar muchísimas acciones y ser mucho más dañinos para el rival", reconoce el barcelonés.

Pese a ese duro palo y a sus palabras negativas, Corredera señala que "la confianza sigue intacta" y que siguen teniendo fe en lo que les propone Nicolás Larcamón. "Quiere un equipo que presione alto, que intente agobiar al rival, robar en campo contrario y defender lo más lejos posible de su portería", indica. Ahí cree que están bien, pero cuando recuperan no saben qué hacer con el balón. "Necesitamos mejorar ahí. No es cosa solo de la gente de arriba, es cosa de todos", añade.

Por eso es tan importante ganar en Andorra y recuperar puntos y sensaciones. "Va a ser un partido de mucho tú a tú, de ir mano a mano muchas veces con el rival", avisa sobre lo que les espera.

La afición sigue fiel y lo muestra el número de abonados

Pese a los pitidos ante el Eldense, la afición del Sporting ha vuelto a demostrar su fidelidad y el club cerró el martes su campaña de abonados 26/27 con la cifra oficial de 23.553 aficionados con carné.

Este registro no sólo supera al definitivo de la pasada temporada, sino que es uno de los mejores de la historia y se sitúa a menos de medio millar del límite de 24.000 abonados fijado por el club para esta temporada. A estos 23.553 abonados se suman 1.038 socios simpatizantes.