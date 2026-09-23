Más problemas para el Oviedo antes del derbi asturiano

A las dudas generadas por la derrota en Sabadell se une la lesión de Estanis Pedrola, que se perderá el partido del domingo en el Carlos Tartiere

El Oviedo no llega de la mejor forma a un duelo asturiano que puede ser clave para su devenir futuro. Si hasta ahora había logrado cerrar su portería y eso le había permitido ir sacando resultados adelante, la dura derrota en Sabadell pesa. El equipo capitalino encajó tres goles y no dio la sensación que había ofrecido en las cinco primeras jornadas.

Si hasta Valladolid tenía los problemas en ataque, con un solo gol en cuatro partidos, esta vez los traslado a la defensa. Sus jugadores parecían faltos de intensidad y perdieron los duelos ante los arlequinados. A Julián Calero no le quedó otra que claudicar ante la evidencia. "Hemos hecho un muy mal partido, no hay excusas", señaló.

Por si no tuviera poco con tener que levantar la moral de los suyos antes del duelo del domingo, también ha conocido que Estanis Pedrola no estará disponible para el derbi asturiano. El extremo del conjunto carbayón sufre una lesión en el hombro izquierdo y no podrá enfrentarse al Real Sporting.

Sabadell dejó más secuelas: Estanis Pedrola

El problema se produjo en los últimos minutos del encuentro de la Nova Creu Alta. Pedrola había marcado el único tanto del conjunto azul en Sabadell cuando sufrió la primera luxación en el hombro. El futbolista trató de continuar sobre el terreno de juego, pero el hombro volvió a salirse poco después. Finalmente, tuvo que abandonar el partido sin poder completar los minutos restantes.

El ex de la Sampdoria, uno de los refuerzos llegados este verano, ya había estado de baja durante el tramo final de la pretemporada por una lesión muscular. Regresó en las últimas jornadas y dispuso de minutos en los tres partidos más recientes, con el gol ante el Sabadell como primer tanto con la camiseta azul.

La ausencia de Pedrola se suma a las de Ilyas Chaira, Brandon Domingues, Carlos Fernández y Nacho Vidal. Julián Calero tendrá, por tanto, cinco bajas para el derbi, cuya preparación comenzó este miércoles.

El Sporting recupera efectivos para el derbi

Lo que para uno son malas noticias, para su rival son buenas. El Sporting recuperaba hoy a Nikita Iosifov y Juan Otero para el trabajo con el grupo después de haberse perdido la primera toma de contacto de la gran semana del derbi. Los dos futbolistas participaron en la sesión después de ejercitarse al margen el martes por decisión del cuerpo técnico para controlar las cargas.

Ambos apuntan a estar disponibles para el derbi asturiano, al igual que Gaspar Campos, que también mantiene su proceso de reincorporación. El extremo volvió al trabajo grupal el martes después de permanecer fuera de las últimas convocatorias por una recaída de la lesión que sufrió al comienzo de la temporada. Su presencia en el derbi dependerá de cómo evolucione durante los próximos entrenamientos.

Las principales incógnitas están ahora en Konrad de la Fuente, que fue baja de última hora ante el Andorra por un problema en una rodilla, y Bruno Rubio, que terminó ese encuentro con molestias. Los dos trabajaron al margen este miércoles con un plan específico debido a las molestias físicas que arrastran.

Sí se pierden el derbi Hugo Guillamón y Andrés Ferrari, que siguen fuera de la dinámica del equipo. Los dos continúan con sus respectivos procesos de recuperación, aunque con Guillamón podría haber pronto novedades.