Predice el final de LaLiga Hypermotion: descenso, ascenso y play off

Malas noticias para el Cádiz y el Valladolid, confianza plena en el Castellón, con el Almería metido en el lío y una gran lucha entre Mallorca y Girona

Apenas llevamos seis jornadas en Segunda división, pero ha dado tiempo para que se produzcan crisis, para que destituyan a dos entrenadores, para que Leo Messi aterrice -aún no oficialmente- o para que históricos vean comprometida su presencia en la categoría.

Lógicamente es muy pronto y luego debe llegar el mercado invernal, para el que queda mucho, y cambiarlo todo. Pero ya hay predicciones de lo que puede pasar viendo lo que han ofrecido los equipos en este tiempo y, en especial, en las tres últimas jornadas ya con las plantillas cerradas.

Todo eso lo ha analizado el Big Data de 'Driblab', que ha ofrecido los tantos por ciento y las predicciones de aquí a final de campaña en LaLiga Hypermotion y ha dejado alguna sorpresa por el camino.

Viendo lo mal que el Cádiz y el Valladolid lo pasaron ya la pasada campaña parece lógico que los meta como candidatos al descenso tras el inicio de la presente, pero sorprende que le dé al cuadro amarillo más opciones que a un Ceuta que estrenó esta semana su casillero de puntos y ha tenido que hacer un equipo de urgencia.

O que el Albacete Balompié, que también lleva un punto y tiene a su técnico contra las cuerdas, tenga bastantes menos opciones de descenso que el Valladolid. No obstante, el cuadro manchego, por poco, perdería la categoría.

Con el que parece tener confianza ciega es con un Girona al que sube varios puestos, aunque no le da para ascender directamente. El Eibar, que ha mostrado un esperanzador inicio, caería otro año más, aunque esta vez no como para salir de la postemporada. De los equipos aspirantes antes de empezar la temporada, el peor parado sería el Oviedo.

Posibilidades de descenso a Primera RFEF en LaLiga Hypermotion

Especialmente interesante en LaLiga Hypermotion está la pelea abajo, en la que hay implicados muchos equipos. A algunos de ellos, como al Córdoba, el Big Data de 'Driblab' los saca del peligro y los acomoda en mitad de tabla. Para ello predice que, como todos los años, los blanquiverdes irán a más, pero no les dará para estar arriba y acabarán salvándose sin problemas.

No ocurre lo mismo con Cádiz y Valladolid; y verá sufrir a Leo Messi, aunque su Eldense, finalmente, logrará la salvación de la mano de Calleja. Piqué tampoco lo pasaría bien con su Andorra, ya que está entre los siete equipos con más del 20% de posibilidades de bajar a Primera RFEF. Son los siguientes:

78,6% Cádiz CF

75,2% AD Ceuta

48,3% Real Valladolid

41,5% Albacete BP

36,2% RC Celta B

36,1% CD Eldense

24% FC Andorra

El Mallorca, antes que el Girona para ascender

Aunque a estas alturas, el descenso es lo que más preocupa, ya que aún está por ver cómo reaccionan clubes poderosos que han empezado de forma irregular, como el Oviedo, el Granada o el Leganés de Álvaro Morata, la inteligencia artificial da un margen de confianza a un Castellón que el año anterior ya realizó una gran temporada y que este año está demostrando una mayor solidez si cabe.

Los levantinos volverían a primera tras más de tres décadas en las categorías inferiores del fútbol español y la otra plaza de ascenso directo se la jugarían el Mallorca y el Girona, con ligera ventaja para los baleares.