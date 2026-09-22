Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna: "Los chicos se enfrentan a jugadores de primer nivel. Es bueno que se den cuenta de lo que es el fútbol profesional"

El entrenador del filial del RC Celta, que está dando un nivel más que aceptable en la Segunda división a pesar de la juventud y la inexperiencia que tienen muchos de sus jugadores, se queda con que la exigencia puede ayudar bastante a que sus futbolistas progresen bien y más rápido

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, vio el lado positivo después de que su equipo enlazara la segunda derrota consecutiva en Segunda división tras perder el pasado fin de semana contra la UD Almería por 2-0. El técnico del filial del RC Celta señaló que aunque el inicio de la temporada está teniendo su dificultad, la exigencia de la categoría le está viniendo bien a los jóvenes para que así puedan progresar y mejorar.

El técnico del Celta Fortuna ha asegurado que el comienzo de temporada en Segunda división está siendo complicado. "Seguimos aprendiendo. Somos un equipo nuevo en esta categoría y seguimos aprendiendo. Éramos conscientes de que el inicio tendría que ser largo".

Fredi Álvarez ha argumentado que la exigencia de la categoría es buena para que los jóvenes jugadores del Celta Fortuna puedan mejorar y progresar mucho más rápido que en divisiones inferiores de la pirámide del fútbol español. "Lo más positivo es que en esta categoría, estos chicos se enfrentan a jugadores de primer nivel. Es bueno que se den cuenta de lo que es el fútbol profesional, de lo que es jugar un duelo contra jugadores de este nivel, que el mínimo error penaliza... Es un aprendizaje constante y tendremos que sacar conclusiones positivas".

Fredi Álvarez analiza la derrota del Celta Fortuna contra la UD Almería

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, admitió que el planteamiento contra la UD Almería no fue el más acertado. "Sabíamos que el Almería sale muy fuerte y luego cae en las segundas partes y no fuimos capaces. En el minuto 17 estábamos 2-0 y seguramente estábamos 2-0 porque el entrenador no planteó bien el partido. En ese error de planteamiento nos encontramos con dos goles en contra y luego es muy difícil levantarle un partido al Almería".

Con todo, el técnico del equipo filial del RC Celta se mostró bastante satisfecho por la evolución de sus jugadores durante ese encuentro liguero. "En la segunda parte hemos estado mejor. Hemos tenido nuestras opciones de meternos en el partido, aunque ellos también han tenido sus opciones de contra y matar el partido. Pero vi una versión más reconocible de nuestro equipo en la segunda mitad y estoy contento por el rendimiento de los chicos".

El Celta Fortuna sólo se marca conseguir la permanencia en Segunda división

El Celta Fortuna actualmente se encuentra en la posición 15 de la clasificación de Segunda división con 7 puntos. El equipo que entrena Fredi Álvarez tiene ahora mismo cuatro puntos de ventaja sobre el Cádiz CF que es el primero de los conjuntos que está en puestos de descenso a Segunda división.

El objetivo del filial del RC Celta es conseguir la salvación, sin tener ninguna obligación, pero Fredi Álvarez ya dijo, hace unos días, que su equipo es uno de los candidatos a descender a Primera RFEF. "El que diga que el Fortuna no es un candidato al descenso se equivoca. No podemos caer en decir que ya tenemos todo hecho porque para nada. Cometeríamos un error tremendamente grande".