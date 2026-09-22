El Granada encuentra el gol procedente de Portugal

El equipo nazarí ve cómo Alejandro Marqués empieza a convencer a Pacheta y a alcanzar protagonismo con goles. “Hay que sacar lo positivo del pasado partido", estima

El Granada vio frenado de nuevo su crecimiento en Leganés, en un partido que, como poco, parecía que iba a empatar, pero que finalmente cedió por un gol de Gharbi sobre la bocina. Sin embargo, salió contento con algo. Pudo comprobar que vuelve a tener un 'hombre gol' después de mucho tiempo.

El venezolano Alejandro Marqués volvió a ver puerta, pero salió satisfecho a medias tras la derrota. Por eso, ha reclamado a sus compañeros que conviertan el Nuevo Los Cármenes en un fortín y que el equipo sea capaz de “sacar lo positivo” del mazazo del pasado domingo.

El Granada buscaba un jugador así desde la salida de Myrto Uzuni. Un delantero capaz de asumir protagonismo en el apartado goleador. Y, en este inicio de temporada, Marqués ha dado un paso al frente y es, después de seis jornadas, el único futbolista rojiblanco que ha marcado más de un gol.

Marqués ya se estrenó en Córdoba

El venezolano ya había visto puerta en la victoria ante el Córdoba, donde anotó el definitivo 1-3. En Leganés volvió a aparecer para firmar de cabeza el 2-2 provisional, aprovechando una gran asistencia de Rodelas.

El atacante valoró la reacción del conjunto rojiblanco en Butarque, donde el Granada tuvo que sobreponerse a un complicado inicio después de encajar dos goles en los primeros minutos. En este sentido, Marqués destacó que el equipo “supo reponerse” a esos “dos golpes duros” y mantener la calma pese al marcador adverso. Los rojiblancos llegaron incluso a remontar de forma momentánea, aunque un tanto fue finalmente invalidado en una acción que el venezolano consideró dudosa.

Ahora, el objetivo pasa por recuperar la senda del triunfo frente al Andorra. “Hay que sacar lo positivo del pasado partido y pensar ya en la siguiente semana”, señaló ante los medios el delantero, que incidió en la necesidad de sumar los tres puntos y hacerse "fuertes en casa”.

Alaba a la afición del Granada

El futbolista también tuvo palabras de agradecimiento para la afición granadinista por el respaldo que está ofreciendo al equipo. “Siguen al equipo tanto en casa como a cualquier estadio y siempre está ahí”, destacó.

El atacante regresó este verano al fútbol español después de cuatro temporadas en Portugal. Finalizado su contrato con el Estoril, recibió distintas propuestas antes de apostar por el proyecto rojiblanco.

Formado en las canteras del Barcelona y la Juventus, Marqués pasó posteriormente por el Mirandés antes de iniciar su etapa en el fútbol portugués, donde continuó desarrollando una trayectoria marcada por su relación con el gol.

Después de un inicio en el Granada, en el que participó en los tres primeros encuentros desde el banquillo, ha sido titular en las tres últimas jornadas. En Butarque completó, además, una de sus actuaciones más destacadas desde su llegada al conjunto nazarí.