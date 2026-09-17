El Oviedo se agarra a uno de sus fichajes

Julián Calero ha encontrado la mejor versión de un Pablo Sáenz que ha sido titular en las cinco primeras jornadas y que está rindiendo a un gran nivel

Tras un inicio en el que dejaron algunas dudas, su claro triunfo en el José Zorrilla de Valladolid (0-3) situaba al Real Oviedo a un solo punto de la zona de 'play off' a Primera división. El equipo de Julián Calero le va cogiendo el punto a la categoría y lo hace de la mano de tres piezas clave. Aarón Escandell, Dani Villahermosa y Pablo Sáenz han sido los únicos que han repetido titularidad en estas cinco primeras jornadas.

Especial incidencia ha tenido el último, un Pablo Sáenz que aterrizó en la capital astur tras consolidarse en el Granada, al que llegó hace tres años a su filial, y que en el Oviedo está viviendo un gran estreno. Suyo fue el gol con el que el equipo carbayón cerró la cuenta en Pucela, pero independientemente de los números, son las sensaciones que está dejando en sus primeras semanas en Asturias.

"Calero me pide que sea dañino en campo rival y en zona de tres cuartos. Siempre intento sacar disparo o encontrar un pase agresivo o vertical, eso intento", señala el extremo navarro, quien admite haber caído de pie en su nuevo equipo, con el que ha firmado por esta campaña y una más. "Uno siempre se imagina empezar bien, no sé si tanto", añade, al tiempo que se compromete a seguir dándolo todo: "Sólo me queda trabajar para darle continuidad".

El de San Adrián asegura que el Oviedo va a más "está más entero, llega más y mejor al área rival" y, por eso, espera dar un paso más en su visita al siempre complicado estadio del Sabadell. "Ahora hay que esperar a que sigan llegando los goles", sentencia tras un 0-3 que levantó la moral del grupo.

Aldasoro avanza; llegan Chris Ramos y David Costas

Con más confianza y ya dos entrenos en sus piernas, Julián Calero empieza a recuperar efectivos tras un primer mes de competición complicado. De cara al partido del domingo en Sabadell, el técnico del Oviedo podría contar con hasta tres novedades, entre ellas Aritz Aldasoro, quien ya está recuperado de las molestias físicas que le impidieron debutar en las primeras jornadas. El centrocampista, cedido por el Racing de Santander, comenzó a tener minutos en Albacete y se perfila como una opción importante para el equipo en su once inicial.

Así mismo, en la jornada del miércoles ya dejó como noticia destacada la integración progresiva de Chris Ramos y David Costas, que ya pudieron realizar parte del entrenamiento junto al grupo tras superar sus respectivas molestias. Y que este jueves han avanzado en su recuperación en una nueva sesión de trabajo celebrada en El Requexón.