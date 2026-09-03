Mikel Goti, el último fichaje del Real Oviedo: "Al principio tenía dudas, pero me gustó lo que me dijeron"

El jugador, propiedad de la Real Sociedad, llega cedido al Carlos Tartiere y afirma que su reunión con David Fernández y Calero resultó determinante para aceptar dicha propuesta. David Jiménez también fue presentado en el mismo acto

Mikel Goti, último fichaje del verano en el Real Oviedo y propiedad de la Real Sociedad, aseguró que su cesión al club azul hasta final de temporada "es un paso hacia adelante" en su carrera.

"Desde el primer momento me sentí muy cómodo hablando con David Fernández primero y con Calero después. Fue bastante fácil, aunque evidentemente al principio surgen dudas. Me gustó mucho lo que me dijeron y cómo me trataron", explicó el centrocampista en su presentación en el Carlos Tartiere, que coincidió con la de David Jiménez.

Preguntado por su paso por el Córdoba, donde jugó cedido en la segunda vuelta de la temporada pasada, Goti dijo que tanto Iván Ania como él intentaron remar en la misma dirección, pero que "la formación recibida en Lezama y en Zubieta era algo diferente a lo que pedían en Córdoba".

Por su parte, David Jiménez aseguró que "no mira las plantillas" al ser preguntado por la presencia de Nacho Vidal y Aisar Ahmed en su demarcación.

"Esto es un equipo, una plantilla muy amplia y todos estamos dispuestos para que el míster pueda poner el mejor once posible", comentó el fichaje azul.

Sobre si se ve preparado para debutar este domingo (Carlos Tartiere, 16:15 horas) ante el Burgos, David Jiménez afirmó que "no ha sido un verano fácil y hay que ir poco a poco", aunque espera que las oportunidades para entrar en el once de Calero lleguen pronto.

El Real Oviedo completó este jueves en El Requexón su antepenúltimo entrenamiento de la semana y Calero sigue sin poder contar con dos de sus cuatro delanteros: Chris Ramos y Carlos Fernández.

Con la salida de Luka Ilic se cierra la plantilla hasta nuevo aviso

Por otro lado, el Real Oviedo ha llegado esta semana a un acuerdo con Luka Ilic para la rescisión del contrato poner así fin al mercado veraniego, que cierran con 16 altas y 11 bajas.

El futbolista serbio fue una de las grandes apuestas de la entidad asturiana el pasado verano, con el equipo en Primera División, y los azules pagaron cerca de dos millones de euros por su traspaso a petición del entonces técnico azul Veljko Paunovic. El jugador se va del Oviedo tras disputar 20 partidos oficiales y marcar 2 goles.

Este mismo verano, el futbolista comenzó la pretemporada a las órdenes de Julián Calero, pero a partir de la segunda semana comenzó a trabajar al margen debido a que el club le buscaba una salida, ya que no contaba y, además, el suyo era uno de los salarios más altos de la plantilla.

Una reunión de media hora mantenida con el director general Agustín Lleida y el director deportivo David Fernández fue suficiente para que ambas partes llegaran a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta 2028.

Y con el siguiente comunicado, el club ovetense lo hacía oficial: "El Real Oviedo ha comunicado a Luka Ilic la resolución de su contrato, por lo que deja de pertenecer a la disciplina del conjunto oviedista. El Real Oviedo le agradece su trabajo y le desea éxito en su futuro personal y profesional".