Dani Calvo, capitán del Real Oviedo, calienta el derbi asturiano ante el Sporting: "Vamos a salir a matar"

El jugador azulino también ha reconocido que echa de menos a Santi Cazorla en un vestuario donde solo quedan tres asturianos

El derbi asturiano se disputará este domingo entre el Real Oviedo y el Real Sporting (Carlos Tartiere, 21.00 horas) y el capital azul, Dani Calvo, aseguró que su equipo "saldrá a matar".

"Le estamos dando la relevancia que tiene este partido. Aunque sólo sean tres puntos, está marcado en el calendario para todos. Es una final para la afición y para nosotros. Los nuevos ya saben lo importante que es conseguir los tres puntos", explicó el central en la sala de prensa de El Requexón.

La plantilla del Real Oviedo sólo cuenta con tres asturianos y canteranos, todos con ficha del filial, aunque Calvo considera que "el devenir del encuentro no se verá afectado por dicho aspecto", aunque reconoció que cuando había más canteranos en plantilla "esos jugadores eran los más intensos durante la semana".

"La figura de Santi Cazorla la echo de menos siempre, asturiano y oviedista, representa al Oviedo en su sangre. Su figura siempre es importante, nos servía a los compañeros para apoyarnos en él", afirmó el defensa oscense al ser preguntado por Cazorla, que se retiró este verano.

El Real Oviedo completó esta mañana el antepenúltimo entrenamiento antes de recibir el domingo al Sporting, partido que no podrá jugar el extremo azul Estanis Pedrola, quien sufre una luxación en el hombro izquierdo y, aunque no pasará por el quirófano, se perderá varios encuentros de liga.

El capitán del Sporting también alerta al Oviedo

El capitán del Sporting, Guille Rosas, avisó este jueves de que el equipo irá "con todo" al Tartiere en el derbi asturiano ante el Oviedo, un partido en el que aseguró que el compromiso será "innegociable".

El futbolista lo manifestó este jueves en la rueda de prensa que ofreció tras recibir el galardón como mejor jugador rojiblanco del pasado mes de agosto, a tres días del encuentro. "La lucha es innegociable, y más sabiendo que es un derbi", afirmó Rosas, que prometió a la afición entrega total y recordó, como ya dijo tras los pitos ante el Sabadell y los aplausos ante el Girona, que "la grada sabe cuándo el equipo hace bien las cosas".

El rojiblanco valoró el "buen inicio de liga" del equipo, al que, pese a que le faltan cosas "sobre todo ofensivamente", ve "muy sólido" atrás, algo que considera "vital" para visitar el Tartiere.

Rosas admitió que existe un "cambio de mentalidad" en el Sporting para los derbis de los últimos años, en los que, tras una inicial "sensación de superioridad" por los años del conjunto azul "fuera del fútbol profesional", el equipo se considera ahora "humilde, con los pies en el suelo y muy difícil de batir".

El capitán espera un Oviedo que "empezó con dudas" pero que cuenta con "muchas individualidades" y que será "propositivo" por su condición de recién descendido y por el hecho de jugar en casa, si bien confió en que el Sporting tiene sus armas para hacer del derbi "un partido bonito".

Sobre la ausencia de asturianos en el conjunto azul, reconoció que "puede ser favorable" para el Sporting por el "sentimiento de pertenencia" de los jugadores de la región, aunque recordó que al final juegan todos, incluidos los fichados este verano, a los que ve "muy concienciados".