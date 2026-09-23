Iván Ania saca el látigo y se encuentra con la realidad

Pese al malestar del técnico cordobesista con el juego de su equipo, éste mejora lo ofrecido en campañas venideras y sueña con que el triunfo en Albacete sea un punto de inflexión

"Estuve a punto de hacer el cuarto -cambio en el descanso- porque la primera parte es la peor desde que soy entrenador del Córdoba CF". Iván Ania estaba muy enfadado el pasado viernes a la finalización del Albacete-Córdoba. Y eso que había ganado remontando...

El técnico asturiano había expresado su deseo que fueran firmes en defensa por una vez y se encontró con un gol encajado a los 30 segundos y dos más anulados al equipo rival en los primeros minutos. La avalancha pudo ser fatal hasta el minuto 50, pues ni los cambios parecían solucionar el problema. Pero un tanto de Isma Ruiz, que sirvió para empatar, fue un mazazo para el rival, el 'Alba' se desinfló y acabó encajando la derrota.

Ania lo reflejó en su enfado. "Estuvimos bastante mal, especialmente en la primera parte. Y no porque te hagan un gol en 30 segundos, porque nos hicieron otros dos (anulados) en 19 minutos. Llegábamos tarde, no juntamos pases, siempre eran pérdidas, no tiramos ningún tiro a puerta... La suerte es que íbamos perdiendo solo 1-0 al descanso. No estoy disfrutando la victoria porque no me ha gustado lo que he visto", señaló entonces.

Un Córdoba que mejora lo visto desde su regreso

Pese al enfado y a las malas sensaciones, los tres puntos logrados en Albacete no sólo le sacaron del descenso, sino que sitúan al Córdoba en una situación mejor que en las dos campañas precedentes. Los blanquiverdes llegan a la séptima jornada con seis puntos, uno más que en las campañas 2024-25 y 2025-26 a estas alturas.

Los aficionados confían en que, como esas dos temporadas tras regresar a Segunda, sea un punto de inflexión. El dato también mejora la situación clasificatoria. En el primer año, el equipo sumaba cinco puntos y era decimoctavo; en el segundo, mantenía esa puntuación y caía al decimonoveno puesto. Ahora, el Córdoba afronta la séptima jornada fuera de la zona de descenso a Primera RFEF y con margen para convertir este arranque en un nuevo punto de inicio.

El técnico cordobesista ganó tiempo para preparar el duelo en Valladolid, aunque lo hará con dudas y bajas. El equipo blanquiverde está pendiente de Salim El Jebari, que continúa entre algodones. El atacante tiene el objetivo de completar una semana de trabajo con normalidad, un paso que le permitiría entrar por primera vez en una convocatoria esta temporada.

Iker Álvarez y Víctor Sánchez, bajas en Valladolid

El que sí causará baja es Iker Álvarez, citado por la selección absoluta de Andorra para esta ventana internacional. El guardameta afrontará tres partidos de la Nations League, ante Malta y Gibraltar, además de un amistoso frente a Lituania, con una concentración que se prolongará hasta el 4 de octubre.

Tampoco estará en el próximo encuentro Víctor Sánchez, después de que el Córdoba CF haya confirmado sus problemas musculares. El sevillano, que ya trabaja de forma progresiva tras perderse el último encuentro ante el Albacete, seguirá estos días con un tratamiento preventivo y su evolución marcará su regreso al grupo, aunque el club mantiene la cautela. La intención pasa porque pueda estar disponible para el próximo compromiso ante el Tenerife.

El Córdoba se toma un descanso

Los dos equipos arrancaron con la semana empezada a preparar sus duelos, aunque lo han hecho con planes muy diferentes. Especialmente el Córdoba. El equipo andaluz retomó el trabajo este martes después de un primer día de descanso con una sesión en El Arcángel. El equipo se ejercitó este miércoles en la Ciudad Deportiva y volverá a tener descanso el jueves. El viernes y el sábado completará la preparación en estadio antes de poner rumbo a Valladolid.

El conjunto pucelano, por su parte, también se ejercitó este miércoles en los Anexos al José Zorrilla, con las ausencias de Ojeda, Guille Bueno, Dani Pérez y los internacionales Abed, Balboa y Homam, que serán baja ante el Córdoba. Iván Alejo realizó trabajo específico en una sesión en la que el equipo de Fran Escribá continúa preparando la visita del cuadro califal.