Junior Firpo vuelve a lesionarse jugando con la República Dominicana: pide el cambio en el 10' y está a la espera de pruebas médicas

El lateral izquierdo, que ha salido en el once inicial en los tres partidos de su selección, volverá a Sevilla con una dolencia física que deja en el aire su concurso para el maratón de encuentros que se avecina a la vuelta del parón, entre LaLiga EA Sports y la UEFA Champions League

Si Troy Parrott fue la esplendorosa cara de la moneda del Real Betis en esta 'Ventana FIFA' gracias a su elogiada exhibición en el Irlanda - Austria de la UEFA Nations League (2-2), Junior Firpo se ha convertido en la cruz. El lateral izquierdo, que viene sufriendo toda una pesadilla con las lesiones en esta segunda etapa en el club en el que se formó como canterano, ha sufrido un nuevo problema físico en el choque que la selección de la República Dominicana ha perdido contra la de Haití (1-4) esta pasada madrugada. Toca volver a empezar.

Junior Firpo se lesiona con la selección de la República Dominicana

Cuando apenas habían transcurrido 10 minutos de partido, correspondiente a la tercera jornada en la CONCACAF Nations League, Junior se vio obligado a pedir el cambio y a dejar su puesto a Peter Federico, canterano del Real Madrid que pasó por Valencia CF, Getafe CF o Real Valladolid y que actualmente milita en el Górnik Zabrze de la Ekstraklasa de Polonia. El futbolista de 30 años venía sintiéndose mucho mejor a nivel físico y reivindicó las plenas garantías que ofrece la teórica 'Unidad B' del Real Betis en un parón liguero en el que ha sido titular en los tres partidos de la República Dominicana.

En el primer compromiso, el pasado 25 de septiembre, jugó 78 minutos en el triunfo por 3-2 ante Nicaragua, partido en el que se desempeñó como improvisado mediocentro ofensivo; el 28-S acumuló otros 81' en la victoria por 1-2 contra Trinidad y Tobago, ya en su puesto natural de lateral izquierdo; y esta pasada madrugada sólo ha podido aguantar 10' en la derrota por 1-4 frente a Haití, a pesar de que volvió a salir en el once inicial de Marcelo Neveleff.

"Me siento muy bien. El año pasado tuve la mala suerte de tener varias lesiones seguidas que no me dejaron coger ritmo en ningún momento de la temporada. Creo que ha sido muy beneficioso para mí hacer la pretemporada completa, aparte de prepararme antes de la pretemporada, que estuve preparando más a conciencia. Los jugadores, aunque a veces creáis que no, somos los más críticos con nosotros mismos. Sé que el año pasado no fue para nada un año bueno y estoy aquí para darle la vuelta a la situación", decía Junior ante las cámaras de ESTADIO Deportivo en la zona mixta del Estadio de La Cartuja tras jugar los 90 minutos el Betis - Getafe del pasado 17 de septiembre.

El Betis se entrenó este viernes a puerta cerrada y vuelve el martes pendiente de Junior, Aitor Ruibal, Bartra, Antony, Bellerín...

A la espera de ver qué dicen las pruebas médicas a las que será sometido cuando regrese a Sevilla, Junior Firpo se suma en la enfermería del Real Betis a Aitor Ruibal, que el miércoles estuvo ejercitándose por primera vez con el grupo desde que hace cuatro meses fue operado del menisco, pero sólo lo hizo de manera parcial y el jueves volvió a trabajar de manera individual. También lleva 15 días trabajando por su cuenta Marc Bartra, aquejado de una sobrecarga en los isquiotibiales.

El Betis ha terminado esta segunda semana de parón liguero con una sesión matinal a puerta cerrada en la que no hay más pistas del estado físico de Antony dos Santos o Héctor Bellerín. El brasileño se ausentó los dos días anteriores para gestionar cargas y el catalán tampoco se dejó ver en el penúltimo entreno antes de disfrutar de tres días de descanso: la plantilla tiene ahora tiempo de asueto hasta el próximo martes.