La Premier League estalla con Troy Parrott y el Tottenham pone el grito en el cielo: "Dime si Richarlison o Solanke marcaron ese gol"

El gol 'maradoniano' desata el runrún en Inglaterra alrededor del delantero bético mientras que los aficionados del Tottenham se tiran de los pelos por el trato dispensado al punta con una llamativa comparación con sus dos estrellas arriba

El Betis apostó finalmente por Troy Parrott como el delantero para el proyecto de Champions y realizó un fuerte desembolso de 16 millones de euros más cuatro en variables por su traspaso, decisión que no ha tardado en confirmarse como un pleno acierto.

Prîmero porque el irlandés se ha adaptado rápido a su nuevo destino y al sistema de Pellegrini, como demuestra que en los 260 minutos jugados, repartidos en cinco partidos, ha marcado dos tantos, el decisivo ante el Real Madrid, y contra el Lille en el debut de Champions, y servido una asistencia contra el Getafe. Tampoco se puede olvidar que en su debut fue clave en el tanto de Pablo García contra el Valencia.

El gol maradoniano' de Parrott se hace viral

Y segundo porque este arranque tan prometedor ha traspasado fronteras y se ha convertido en un reclamo internacional por su espectacular actuación con Irlanda en este parón de selecciones, en el que está brillando con luz propia.

No en vano, el pasado jueves, en la cita contra Austria, anotó un gol 'maradoniano' en un partido que finalizó con empate a dos tantos, ambos obra del bético, el segundo de penalti. En el primero recibió en solitario en campo rival contra tres defensas, logró marcharse de dos con dos magníficas maniobras para después batir por bajo al meta para adelantar a Irlanda.

Un gol que se hizo viral de inmediato y que ha provocado miles de comentarios, entre otros que si lo hubiera marcado alguna de las estrellas mediáticas no se hablaría de otra cosa en el panorama futbolístico mundial.

Lamentos en la Premier League y, sobre todo, en el Tottenham

Llama la atención que muchas de las reacciones procede de aficionados de la Premier League, que no entienden cómo se dejó escapar a este jugador, formado en el Tottenham y cedido a varios equipos ingleses y al Excelsior, antes de ser vendido definitivamente al AZ Alkmaar el verano de 2024. Ni tampoco como ningún club ha realizado un desembolso en el pasado mercado estival para recuperarlo tras su exhibición anotadora en tierras neerlandesas.

El foco de los lamentos está en su club de formación, en los hinchas del Tottenham, que lo tuvo en agenda en la pasada ventana como posibilidad para el ataque, si bien el futbolista apostó por poner rumbo al Betis.

En los Spurs no comprenden que se le vendiera por cuatro millones, considerando que le habían fallado en su momento, ni como no se ha hecho un esfuerzo para ficharle cuando creen que mejora a los delanteros que tienen en la actualidad. Un malestar que se refleja en los comentarios en la publicación de una cuenta de aficionados del Tottenham en la que, con el vídeo del gol, se pregunta: "¿Traerías de vuelta a Troy Parrott?.

En los Spurs lo ponen por delante de sus mediáticos delanteros actuales

Una respuesta llama la atención con la comparación con los dos arietes actuales de los Spurs, mientras que en otras creen que el propio futbolista no querría volver por la crisis de la entidad -marcha el último en la Premier-, y el hecho de que no juega competición europea.

"Dime sin inmutarte si Richarlison o Solanke marcaron ese gol en alguna ocasión", cuestiona con contrariedad un hincha, mientras que otro que cree que "la pregunta más importante es si Troy consideraría alguna vez regresar al Tottenham", ejemplo de un sentimiento extendido de que el Tottenham está pagando las consecuencias de no haberlo valorado en su justa medida.

Empieza el esperado runrún desde la Premier

Lo cierto es este gol ha provocado que comience el típico runrún del interés de la Premier League por contar de nuevo con sus servicios, lo que disparará su valor y deja a las claras que el Betis obtendrá plusvalías en el momento en el que lo decida venderlo en futuros mercados.