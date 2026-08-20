Troy Parrott ya es oficialmente futbolista del Real Betis

El delantero irlandés, que ha llegado este mismo viernes a Sevilla, se ha convertido en el cuarto refuerzo veraniego de los verdiblancos y cubre el deseado puesto para la delantera

El Real Betis ha dado oficialidad este vienes al fichaje de Troy Parrott. Lo ha hecho después de que el delantero, que ha llegado este mismo viernes a Sevilla, superara el habitual reconocimiento médico de estos casos para luego estampar su firma definitiva. El irlandés se compromete con los heliopolitanos por cinco temporadas y se convierte así en el deseado delantero bético, competencia y alternancia para el Cucho Hernández en una exigente campaña con la Champions League incluida.

Troy Parrott se convierte en el cuarto fichaje del Real Betis en este mercado veraniego. Antes llegaron Diego Conde para la portería; Fran García para el lateral izquierdo; y Facundo Bernal para el mediocampo. El delantero irlandés, de 24 años y 1,85 metros, se incorpora a la disciplina verdiblanca a cambio de un traspaso de 16 millones de euros más 4 en variables pagados al AZ Alkmaar.

La doble opción de poner debutar para Parrott la semana que viene en Valencia

El debut de Parrott, eso sí, tendrá que esperar algunos días ya que el delantero no estará sobre el césped en el partido de este viernes contra la Real Sociedad en La Cartuja (21.00 horas) del estreno de la temporada bética. Lógicamente primero tendrá que ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini para sumar entrenamientos y conocer a sus compañeros y el técnico.

Tras el de la Real Sociedad, el Betis volverá a jugar el martes que viene contra el Valencia en Mestalla (21.00 horas). Se trata del partido aplazado de la primera jornada y tal vez ahí podría estrenar convocatoria Parrott. Si no la siguiente cita, ya de la tercera jornada, se producirá tres días después en el choque contra el Levante del sábado 29, también en tierras valencianas, concretamente en el Ciutat de Valencia.

El ingenioso vídeo de anuncio del Betis para anunciar el fichaje de Troy Parrott

Como es habitual en el Betis en estos casos, la entidad verdiblanca ha tirado de un ingenioso vídeo para realizar el anuncio del fichaje de Troy Parrott. Una producción de más de tres minutos en la que aparecen como actores, entre otros, los jugadores Aitor Ruibal y Ez Abde. "Te hemos pillado, pájaro", titula las redes sociales el señalado vídeo en alusión al juego de palabras con el apellido del nuevo atacante bético. Un guiño a la serie Mindhunter, basada en los orígenes de la creación de la unidad de análisis de conducta del FBI y las entrevistas que realizaba para crear perfiles. El Betis jugó con la palabra 'Killerhunter'.

Una serie basada e

Los números de Parrot en el AZ Alkmaar

Parrott llega al Betis con interesantes números que acreditan su capacidad goleadora, algo que ahora intentará trasladar a un competición diferente como la española. El irlandés, en su estancia con el AZ Alkmaar, ha disputado 95 partidos en los que ha marcado 51 goles y ha dado 17 asistencias.

El nuevo futbolista del Betis, además, es internacional con Irlanda, con la que ha participado en 37 partidos en los que ha anotado 11 goles. Ahora en los próximos días se pondrá a disposición de Manuel Pellegrini para iniciar una nueva andadura en el cuadro verdiblanco que tiene un año tan intenso como ilusionante.