El 'verdadero' valor de mercado de Troy Parrott lo colocaría en el 'Top 2'

Según otra web especializada y su algoritmo, el delantero irlandés no sólo no habría bajado su cotización desde que viste de verdiblanco, sino todo lo contrario, situándose más cerca del líder Antony que de Abde, por quien, incluso, pagarían menos que por Natan en caso de traspaso

Si la comunidad de 'Transfermarkt' dispara esta semana en su última revisión el valor de mercado de Natan de Souza hasta los 30 millones de euros, colocando al central brasileño solamente por detrás de Antony Matheus dos Santos y Ez Abde (ambos siguen 'costando' 40 millones), y baja el 'souflé' con Troy Parrott, que tasan en cinco millones menos que cuando aterrizó en el Real Betis pese a su gran momento de forma (dos goles y una asistencia en sus tres últimos encuentros como heliopolitano y diez tantos en diez encuentros con su selección nacional), dejándolo en 20 millones, otras fuentes coinciden más con la impresión general sobre el irlandés.

Por ejemplo, el algoritmo de 'Football Transfers', que combina diferentes parámetros (también estadísticos) para ajustar el justiprecio en cada momento de los jugadores, discrepa del criterio arbitrario (por muy masivo que sea) del panel de usuarios (no necesariamente expertos ni acreditados todos como tal) de la otra web de referencia. De esta forma, la citada cuenta elevó su cotización en septiembre pasado hasta los 24,6 millones de euros y entiende que ahora, a principios de octubre, estaría diez por arriba (34,6), una cantidad mucho más razonable a tenor del rendimiento del ex artillero del AZ Alkmaar, traspasado en agosto por 16 millones fijos y cuatro en variables.

Este repunte de Troy Parrott lo situaría en el 'Top 2' de valor de mercado de la primera plantilla bética, solamente por detrás de un Antony Matheus dos Santos al que se le atribuye un coste aproximado de 40,9 millones de euros, distanciado de un Ez Abde que ni siquiera sería tercero en el ranking con unos 26,3 millones que se antojan igualmente cortos en su caso, sino que, tras el ex del Manchester United y el dublinés estaría Natan de Souza, aunque por debajo de los 30 millones en que lo tasa 'Transfermarkt': 26,4 millones. El resto estaría por debajo de la veintena, aunque sobresalen los 19,3 millones del 'Cucho' Hernández y los 16,4 de Valentín Gómez.

Por delante de atacantes de parecido perfil en Europa

Entiende 'Football Transfers' que Troy Parrott vale más que otros delanteros similares en cuanto a características, edad y cualidades. El que más se le aproximaría es Nikola Krstovic, del Atalanta (33,4 millones de tasación aproximada), con su compañero Gianluca Scamacca, el también italiano del Nápoles Lorenzo Lucca, el realista Orri Óskarsson y el alemán del Brujas Nicolò Tresoldi unos escalones más para abajo. En el apartado de potenciales parecidos sigue el irlandés mejor considerado que Marcos Leonardo (del Ajax), William Osula (del Newcastle) o Jhon Durán (del Benfica).