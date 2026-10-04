Troy Parrott y Ez Abde, infalibles para abrochar el parón sin pena máxima

El extremo provoca y convierte el penalti del único tanto de Marruecos en su amistoso contra Malí, mientras que el delantero volvió a anotar con Irlanda, de nuevo desde los once metros, para regresar a Sevilla los primeros y en un gran estado de forma con vistas al reencuentro con LaLiga

Serán los dos primeros internacionales béticos en regresar a Sevilla en este eterno parón de selecciones de tres semanas y lo harán, además, con un gran sabor de boca. Troy Parrott y Ez Abde abrocharon este domingo la estancia con sus respectivos combinados nacionales marcando, ambos desde el punto de penalti. El irlandés, tras gozar de una buena ocasión, y el marroquí, tras provocar él mismo la pena máxima. Este último, para abrir el marcador en el empate a uno de los 'Leones del Atlas' contra Malí en Rabat en el amistoso que cerraba esta fecha Fifa, donde tuvo 65 minutos antes de dejar su sitio a Brahim Díaz.

El extremo verdiblanco, que había sido también titular y disputado 76 minutos el pasado 25 de septiembre ante Gabón (2-0 para los magrebíes), salió desde el banquillo en los últimos 22 minutos de la visita a Lesoto, saldada con idéntico resultado victorioso para que Marruecos avance en la fase de clasificación para la Copa de África 2027, que se disputará por vez primera el verano que viene y no entre diciembre y enero, como venía siendo habitual. Los de Mohamed Ouahbi son líderes del Grupo A, con pleno de puntos y sin encajar gol alguno en las dos jornadas disputadas hasta la fecha. De la polémica con Ez Abde, por suerte, nunca más se supo.

Por su parte, Troy Parrott abría igualmente el marcador en el República de Irlanda-Israel en el TSC Arena de la localidad serbia de Backa Topola, pues Eire se negó a ejercer de local en su propio territorio ante los hebreos por toda la polémica generada hace unos días, cuando hubo un amago de boicot al enfrentamiento de 'ida' en la ciudad húngara de Debrecen, ya que la UEFA, que no ha obligado a los irlandeses ni mucho menos a este exilio, no ve seguro que el país de Oriente Próximo acoja eventos deportivos mientras se desarrollan los bombardeos en la franja de Gaza sobre el pueblo palestino.

El dublinés, que había gozado de una gran ocasión en la acción previa al penalti que luego transformaría, disputó el partido completo, que terminó con 1-1 al igualar Dor Peretz al poco de la reanudación. Y gracias, porque Omri Gandelman y Oscar Gloukh tropezaron con la madera y estuvieron a punto de obrar la remontada. Con estas tablas, Austria sigue liderando con 8 puntos la clasificación del Grupo B3 de la Nations League, seguida por Kosovo e Irlanda, ambas con cinco puntos, mientras que Israel cierra con dos. Durante el parón de noviembre se resolverá todo, con visita gaélica a Viena y duelo decisivo en casa frente a los balcánicos.

Igual de 'enchufado' con su club y con su selección

Con el de este domingo en Serbia ante Israel, lleva ya Troy Parrot la nada desdeñable cifra de 15 goles en 41 partidos con su selección. Está en racha el bético, que ha marcado cuatro dianas en sus tres últimas contiendas, todas en este largo parón de selecciones. Lleva diez tantos en otros tantos compromisos con Irlanda y, sin contar los tres amistosos de por medio, 'ha mojado' en seis de los siete oficiales (todos menos la visita a Pristina, donde se impuso el ex mallorquinista Vedat Muriqi). Con el Real Betis, por su parte, ha marcado dos goles y brindado una asistencias en los tres más recientes en los que tuvo minutos.