Le dan la razón con Natan, que casi se sienta a la mesa de Antony y Abde, pero se meten en contramano con Parrott

La cotización del central brasileño alcanza los 30 millones de euros y se acerca a la de los dos extremos verdiblancos, que se mantienen, aunque ya con menos ventaja, en el 'Top 1'; suben también Facundo Bernal, Álvaro Valles y Ángel Ortiz, pero bajan el irlandés, Fran García, Lo Celso, Ceballos y Fidalgo

La última revisión de los valores de mercado por parte de la web especializada 'Transfermarkt' mantiene al Real Betis con la sexta plantilla de mayor tasación de Primera división, con un ligero incremento de 3,5 millones en total (pasando de 254,6 millones de euros a 258,1 millones), aunque sus antecesores tras los tres transatlánticos (Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid) crecen más: un 10,9% el Villarreal CF (que ya va por 367,9 millones) y es cuarto, y un 4,9% la Real Sociedad (quinta con 291,8). El séptimo, eso sí, es el Athletic Club, único que pierde respecto al listón anterior (-1,3%), quedándose en 229,8 millones.

La firmeza en agosto ante Barça y City tenía mucho sentido

De los cuatro futbolistas del Real Betis que han visto incrementado su valor, el que experimenta una mayor subida es Natan de Souza, que pasa de 25 millones a 30 millones y se separa de Troy Parrott. El central brasileño ya casi se sienta a la mesa de Antony Matheus dos Santos y Ez Abde, firmes con 40 millones de euros en lo más alto de la lista en clave verdiblanca. Una realidad que reafirma la posición del club heliopolitano, que se mantuvo firme y no bajó de los 35 millones cuando clubes tan poderosos como el FC Barcelona o el Manchester City sondearon la posibilidad de reclutar al ex del Nápoles, que costó un total de 10 millones y siempre ha manifestado que quiere seguir.

El segundo que más crece es Facundo Bernal (+4 millones), seguido de Álvaro Valles (+3) para situarse ambos en 10 millones de euros de cotización. Seguro que, especialmente el portero, seguirá al alza de mantener su actual eclosión, que le ha llevado a ser numéricamente hablando el mejor en su posición no ya de España, sino de toda Europa. Para terminar los que se disparan, el nuevamente internacional español sub 21 Ángel Ortiz pasa de cuatro millones a seis millones.

La inexplicable caída del delantero de moda en Europa

Que Giovani Lo Celso, Álvaro Fidalgo y Dani Ceballos, sin apenas continuidad (el primero, por lesión) en este arranque de curso, sean de los que más bajan en cuanto a valor de mercado para 'Transfermarkt' no extraña a nadie, pero los -2,5 millones de Fran García, titular indiscutible para Manuel Pellegrini en un equipo que disputa Champions League y que ha vuelto a la 'Roja' sí escama un poco. Del manchego, que pasa de valer 10 millones a quedarse en 7,5 millones, sólo cabe advertir que ha pasado de jugar (de ser una alternativa, pues no era fijo) en el Real Madrid a marcharse de Chamartín.

Mucho más llama la atención que el enrrachado Troy Parrott, que ha encadenado diez goles en los diez últimos partidos con su selección, la de la República de Irlanda, y que ha anotado dos y brindado una asistencia en sus tres más recientes con el Real Betis pase de los 25 millones que valía en teoría al llegar a La Cartuja a los 20 millones actuales (cinco menos). Aunque es cierto que su traspaso desde el AZ Alkmaar se cerró en 16 millones fijos y cuatro en variables, las propias reglas de la web de referencia establecen que "los valores de mercado no deben equipararse a las cantidades realmente pagadas en concepto de traspasos ni se utiliza ningún algoritmo, sino que se basan en el criterio de la comunidad".