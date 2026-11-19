El joven internacional turco ha ampliado su contrato por tres temporadas más, hasta 2032, apareciendo en el acto de la rúbrica de su nuevo contrato con un IWC Ingenieur Automático 40 con esfera azul que no ha dejado a nadie indiferente

Arda Güler ha sellado su futuro en el Real Madrid. El joven futbolista turco, que atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al Santiago Bernabéu, ha ampliado su contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2032, una renovación que confirma la apuesta del club por uno de los talentos con mayor proyección de su plantilla. En la celebración de este importante paso en su carrera, el internacional otomano también ha dejado un detalle que no ha pasado desapercibido: el reloj que lucía en su muñeca.

Se trata del IWC Ingenieur Automático 40 con esfera azul, un modelo de la firma suiza que destaca por su diseño deportivo y su estética reconocible, alejada de los relojes más clásicos y convencionales.

Güler seguirá en el Real Madrid hasta 2032

El Real Madrid hizo oficial este pasado miércoles la ampliación del contrato de Arda Güler, que tenía firmado hasta 2029 y prolonga ahora su vinculación con la entidad madridista por tres temporadas más. Una noticia que llega después de que el futbolista haya ido ganando protagonismo desde su llegada en el verano de 2023, procedente del Fenerbahçe.

A sus 21 años, el turco acumula ya 126 partidos con la camiseta blanca y cinco títulos: una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España. Además, el pasado mes de septiembre recibió el reconocimiento como jugador revelación de la Champions League 2025-2026.

Su evolución ha sido especialmente significativa esta temporada, en la que se ha asentado en los planes de José Mourinho. Su capacidad para encontrar espacios, conectar con los delanteros y generar ocasiones le ha convertido en uno de los futbolistas importantes del equipo.

El reloj de lujo con el que Arda Güler ha sorprendido a todos durante su renovación con el Real Madrid / ED

"Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor"

El propio Güler celebró la renovación con un mensaje cargado de madridismo. "Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor", escribió.

El futbolista también dejó claro cuál es su objetivo para los próximos años: "Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única".

El reloj que lució durante la celebración

En el acto, Güler llevó el IWC Ingenieur Automático 40, referencia IW328907. Un reloj de acero inoxidable, con caja de 40 milímetros y esfera azul, que destaca principalmente por su brazalete integrado y su diseño inspirado en la relojería deportiva de los años setenta.

La colección Ingenieur está estrechamente ligada al legado de Gérald Genta, diseñador que marcó una época en la industria relojera con sus creaciones de líneas geométricas y brazaletes integrados. En este modelo, esa inspiración se aprecia especialmente en la caja y en la estructura del conjunto.

El reloj de lujo con el que Arda Güler ha sorprendido a todos durante su renovación con el Real Madrid / IWC

Su esfera azul, con un acabado texturizado, aporta un toque distintivo sin alterar la estética sobria del reloj. Una pieza que combina el carácter deportivo del acero con un diseño pensado también para ocasiones más formales.

Así, en una jornada especialmente importante para su futuro en el Real Madrid, Arda Güler dejó una imagen que refleja también su gusto por los complementos: un reloj de lujo de diseño reconocible, pero sin estridencias, que acompañó al futbolista turco en uno de los días señalados de su carrera.