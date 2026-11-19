El técnico alemán suma refuerzos en una semana clave para los azulgranas, que empiezan a vaciar la enfermería y recuperan efectivos importantes para afrontar el exigente calendario que tienen por delante

Hansi Flick observa el trabajo de sus jugadores en la sesión de entrenamiento de este miércoles. / FC Barcelona

Hansi Flick empieza a ver la luz al final del túnel. Después de varias semanas condicionado por las lesiones y de un parón de selecciones que tampoco ha estado exento de sobresaltos, el entrenador del FC Barcelona ha recibido buenas noticias en la preparación del encuentro de este domingo frente al Villarreal.

Por fin, casi un mes después de caer lesionado en el choque en La Cartuja contra el Betis, Jules Koundé ha vuelto a ejercitarse con el grupo. Las otras buenas noticias son que Pau Cubarsí también ha podido dar un paso adelante en su recuperación y que Dani Olmo ya está de vuelta tras superar los problemas físicos que le tenían apartado de los terrenos de juego desde la primera derrota del curso en París.

Tres noticias positivas que permiten al técnico alemán recuperar alternativas de peso en una semana especialmente importante. El conjunto azulgrana afronta el regreso a la competición con la intención de mantener el ritmo en LaLiga y lo hará ante un rival exigente, por lo que disponer de más efectivos puede resultar determinante.

Koundé vuelve un mes después

La principal novedad de la sesión de este jueves ha sido la reincorporación de Jules Koundé al trabajo colectivo. El defensa francés, que llevaba casi un mes ejercitándose al margen de sus compañeros, ha podido participar de manera parcial en el entrenamiento y comienza a ver más cerca su regreso a la competición. Su presencia ante el Villarreal no está asegurada todavía, pero las sensaciones invitan al optimismo.

Jules Koundé se lesionó en el partido contra el Betis disputado hace más de un mes. / IMAGO

El lateral cayó lesionado el pasado 17 de octubre durante el encuentro frente al Betis. En aquella cita sufrió una fuerte distensión de los ligamentos del tobillo izquierdo que, en un primer momento, apuntaba a mantenerle fuera aproximadamente una semana. Sin embargo, el proceso se ha alargado mucho más de lo previsto y el futbolista no ha podido trabajar con garantías hasta ahora.

En el Barcelona han preferido no correr riesgos con su recuperación. Aunque Koundé ya había comenzado a probarse sobre el césped durante los últimos días, todavía no estaba preparado para incorporarse a determinadas tareas con el resto de la plantilla. Este jueves ha dado ese paso, aunque todavía tendrá que comprobar cómo responde físicamente al aumento de las cargas.

Flick dispone de tres días para valorar su evolución antes de decidir si puede entrar en la convocatoria del domingo. En caso de que no llegue a tiempo, el siguiente objetivo sería el compromiso de la próxima semana frente al Sabah azerbaiyano, en la Champions League.

Paso adelante de Pau Cubarsí

La otra noticia positiva de la jornada ha llegado de la mano de Pau Cubarsí. El central azulgrana también ha podido saltar al césped y participar en una parte del entrenamiento, después de las molestias que arrastraba tras su paso por la selección española. Su situación había generado cierta preocupación en el cuerpo técnico, ya que se había convertido en duda para el choque contra el Villarreal.

El defensa sufre una sobrecarga en el psoas ilíaco y todavía no está en condiciones de garantizar su presencia en el encuentro. No obstante, el hecho de que haya podido realizar parte del trabajo con sus compañeros supone un avance importante y convierte su problema en un contratiempo menor puesto que las sensaciones son muy tranquilizadoras. Como sucede con Koundé, las próximas sesiones serán decisivas para determinar si está preparado para competir.

Pau Cubarsí en el último partido del FC Barcelona en el Metropolitano. / IMAGO

La evolución de ambos permitirá a Flick recuperar efectivos en una zona especialmente sensible. El alemán necesita disponer de alternativas para afrontar el tramo de calendario que se avecina y la posible vuelta de dos futbolistas habituales en sus planes sería un refuerzo importante.

Dani Olmo ya está recuperado y Frenkie de Jong, casi a punto

A estas dos noticias se suma la recuperación de Dani Olmo, que ha aprovechado el parón internacional para dejar definitivamente atrás la lesión sufrida en el encuentro ante el PSG en París, disputado el pasado 21 de octubre. El centrocampista ha acortado los plazos y ya está de vuelta, por lo que ya es otra alternativa para Flick, por fin sonriente tras recuperar a un jugador importante de la parcela ofensiva.

Dani Olmo abandona lesionado el partido contra el PSG en Champions. / IMAGO

El regreso del internacional español contrasta con la incertidumbre que todavía rodea a Frenkie de Jong. El neerlandés tuvo que abandonar antes de tiempo la concentración de su selección debido a un estiramiento en el músculo obturador y el cuerpo técnico azulgrana permanece pendiente de su evolución para conocer si podrá estar disponible ante el Villarreal. Xavi Hernández, seleccionador de Países Bajos, ya advirtió que su lesión era de pequeña envergadura, por lo que su presencia en el entrenamiento significa que llegará a tiempo para la visita del 'Submarino' al Cap Nou.

De esta forma, la enfermería del Barcelona empieza a despejarse. Rodri y Xavi Espart continúan siendo las únicas bajas seguras por lesión que tiene actualmente Flick, aunque sus situaciones son diferentes. Para el primero se espera una posible vuelta el próximo 2 de diciembre, ante el Atlético de Madrid, mientras que el joven futbolista podría reaparecer antes de que termine el año.