El Sevilla ha anunciado el acuerdo alcanzado con la aerolínea Wizz Air y su logo lucirá en la manga de la camiseta nervionense en el partido del sábado contra el Betis

El Sevilla Fútbol Club ﻿﻿ha anunciado este mediodía, en vísperas del derbi, un nuevo patrocinador ﻿que se estrenará precisamente en el duelo cainita con presencia en la manga de la camiseta nervionense, más concretamente la aerolínea Wizz Air﻿.

"El Sevilla FC y Wizz Air han llegado a un acuerdo por el que la aerolínea se convierte en nuevo patrocinador del club y su logo aparecerá en la manga de la camiseta del primer equipo del club﻿. El anuncio llega en un momento en el que Sevilla se prepara para vivir El Gran Derbi, una de las grandes citas del calendario futbolístico de la ciudad", informa el club, que lo considera un trascendente movimiento estratégico.

"Un paso importante para el crecimiento del club"

"Este patrocinio supone un paso importante en su estrategia de crecimiento y expansión internacional, además de establecer una alianza de gran valor con Wizz Air, una compañía comprometida con la conectividad, la accesibilidad y el fortalecimiento de las conexiones aéreas dentro de España y con el resto de Europa", indica la entidad, que añade que "esta colaboración refuerza la proyección internacional del club y su capacidad para conectar Sevilla con aficionados y comunidades de todo el continente, de la mano de una marca que apuesta por hacer que viajar en avión sea más accesible y por acercar las ciudades europeas".

Lorenzo Aldobrandini, director de Patrocinios del Sevilla, explica la índole del acuerdo y celebra que llegue en este momento: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Wizz Air a la familia del Sevilla FC. Este acuerdo supone un paso importante para el Club y una alianza de gran valor con una aerolínea que comparte nuestra ambición de conectar personas, ciudades y comunidades de toda Europa﻿. Estamos convencidos de que esta colaboración generará grandes oportunidades para ambas organizaciones y contribuirá a acercar aún más Sevilla al resto del mundo".

"Es un momento muy especial para unirse al Sevilla"

En una línea similar se expresó Silvia Mosquera, directora de Marketing y Revenue de Wizz Air. "Hay un momento durante la semana del derbi en el que parece que toda la ciudad habla de fútbol. Lo escuchas en los bares, en el trabajo y alrededor de la mesa durante la cena. Después, los equipos saltan al campo y todo el estadio empieza a cantar. Eso es lo que hace que este sea un momento tan especial para unirnos a la familia del Sevilla FC﻿", explicó Mosquera, que aclaró que es un acuerdo a largo plazo.

"De cara al futuro, queremos trabajar junto al Club ﻿para ofrecer a los aficionados más formas de vivir la emoción del fútbol y crear experiencias que quieran compartir con sus amigos y familiares", apuntó.