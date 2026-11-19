La decisión del lateral de firmar por el Real Madrid contrasta con las palabras que pronunció hace siete años, cuando recordaba su llegada a la entidad azulgrana y la tradición barcelonista de su entorno familiar

Marc Cucurella ﻿fue uno de los grandes protagonistas del último mercado de fichajes tras confirmarse su aceptación de la propuesta del Real Madrid. El futbolista, que hasta el pasado verano militaba en el Chelsea, emprendió una nueva aventura en la capital de España vistiendo la camiseta del eterno rival del FC Barcelona, el club que marcó su trayectoria.

La elección no vino exenta de cierta polémica ya que el internacional español dejaba atrás sus raíces catalanas y barcelonistas para vestir de blanco, una afrenta ya superada con el paso de los años pero que inevitablemente ha hecho recuperar unas declaraciones suyas realizadas en 2019 y que reflejaban el vínculo que mantenía entonces con el barcelonismo.

Cucurella, criado en la cantera del Espanyol

Nacido en Alella, municipio de la provincia de Barcelona situado a menos de 20 kilómetros de la Ciudad Condal, Cucurella creció en un entorno familiar muy ligado al conjunto azulgrana﻿. Así lo reconoció en una entrevista concedida a la revista Esportiu Maresme ﻿en la que repasó sus primeros pasos en el fútbol y, especialmente, su llegada a La Masia después de formarse en las categorías inferiores del Espanyol﻿. "Fue una gran alegría para toda la familia cuando me llamó el Barça, porque todos son muy culés", confesó entonces el defensa, que no escondía la ilusión que había generado aquella oportunidad entre sus familiares.

Marc Cucurella en su etapa en el vestuario azulgrana. / IMAGO

Su decisión, sin embargo, si chocó con su pasado 'perico'. Cucurella creció defendiendo los colores del Espanyol, eterno rival ciudadano del Barcelona, y cambiar de bando suponía un paso importante en su todavía incipiente carrera. "Experimenté, como era normal, una sensación un poco extraña, porque, defendiendo la camiseta del Espanyol, el Barça siempre había sido nuestro rival a batir. Había mucha rivalidad", explicó.

El futbolista ya confesaba entonces que guardaba un gran recuerdo de su etapa en el conjunto espanyolista﻿, donde dio sus primeros pasos antes de incorporarse a la estructura azulgrana. "Siempre me trataron muy bien, me enseñaron mucho en todos los aspectos y dejé muchos amigos. Tengo grandes recuerdos de aquella etapa tan importante en mi formación", ﻿reconoció.

De hecho, en alguna reciente entrevista ha confesado que, en el fondo de su corazón, sigue siendo 'perico'. "Cuando el Espanyol perdió en 2007 la final de la UEFA (contra el Sevilla), recuerdo llorar, estar apenado", admitió. "Tenía dudas con ir al Barça. Estaba cómodo en el Espanyol, llevaba muchos años y esto de cambiar no me gusta mucho", le confesó a Joan Capdevila en el podcast 'La estrella que nos une'.

De la ilusión por el Barça a vestir la camiseta del Real Madrid

Su incorporación al Barcelona supuso también un cambio importante en su vida cotidiana. "Fue una progresión en mi carrera, debido a que cambiaron muchas cosas", ﻿relató Cucurella, que recordó incluso cómo compartía los desplazamientos con otros jóvenes futbolistas de la zona. "Para empezar, iba a Sant Joan Despí en taxi. Lo compartía con otros chicos del Maresme, entre ellos Carles Aleñá. Siempre habíamos sido rivales sobre el terreno de juego y, de repente, compartíamos taxi, equipo y vestuario. Fue el inicio de una gran amistad", desveló.

Marc Cucurella en un entrenamiento con el FC Barcelona junto a Carles Aleñá. / IMAGO

También cambió su rutina académica. "También pasé de estudiar en El Masnou a hacerlo en La Masia, donde tuve profesores que se preocupaban mucho por nosotros", añadió.

Ahora, siete años después de aquella entrevista, su trayectoria le lleva a protagonizar un movimiento de especial significado por su pasado. Cierto es que su elección del Real Madrid no ha sentado particularmente mal en el barcelonismo﻿, acostumbrado ya a que los futbolistas tomen las decisiones profesionales que consideran más convenientes para su vida personal y profesional.

En el caso de Cucurella, se une además el hecho de que es un futbolista que despierta simpatía, un tipo de cae bien, por lo que se le suele perdonar alguna que otra contradicción de su pasado, sobre todo porque el jugador siempre quiso volver a vivir en Madrid tras sus años en el Getafe. Aún así, resulta inevitable recuperar aquellas palabras de un jugador que llegó a reconocer que la ilusión por incorporarse al Barça había sido compartida por toda su familia.

La maldición del lateral izquierdo del Barça

La historia de Cucurella también sirve para poner en cuestión en una circunstancia que se ha repetido durante los últimos años en el Barcelona: la dificultad de encontrar un lateral izquierdo de garantías que tenga continuidad en el primer equipo. La Masia ha producido talento de sobra en esa demarcación, pero buena parte de sus apuestas han terminado triunfando lejos del Camp Nou.

Además del propio Cucurella, que ha alcanzado la élite internacional y se ha proclamado campeón de Europa y del mundo con España, también aparecen nombres como Juan Miranda, Álex Valle y Jofre Torrents. Todos han debido proseguir sus caminos fuera de Barcelona, mientras que Alejandro Balde, ﻿ahora en la rampa de salida, tampoco ha conseguido consolidarse definitivamente como el relevo de Jordi Alba. Ahora, Xavi Espart emerge como una nueva esperanza para romper una maldición que sigue persiguiendo al lateral zurdo del conjunto azulgrana.