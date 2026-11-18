El ariete irlandés, que viene de marcar un doblete de penalti contra Kosovo para cerrar este año natural con siete y meter a 'The Green Army' en el 'play off' de ascenso a la Liga A de la Nations League, admite que se encuentra a gran nivel, pero no se conforma, al tiempo que se ve preparado para el partido ante el Sevilla

"El fútbol profesional es probablemente una de las profesiones más difíciles para triunfar. Hay muchísima gente que quiere ser futbolista y creo que, si no hubiera tenido una mentalidad más fuerte, podría haber fracasado, sí. Ahora, estoy en el nivel al que siempre pensé que podía llegar. Creo que aún puedo alcanzar niveles más altos. Y estoy muy emocionado por ello", confesaba ﻿Troy Parrott a la ﻿BBC tras la goleada con la ﻿República de Irlanda (3-0) contra ﻿Kosovo que llevó su firma. No en vano, el dublinés anotó de penalti los dos primeros tantos de '﻿The Green Army﻿', el inicial provocado por él mismo con un cabezazo que sacó un rival sobre la línea con la mano antes de ser expulsado.

Por cierto que, en su comparecencia ante los medios en la zona mixta del ﻿Aviva Stadium﻿, el artillero bético bromeaba sobre las palabras que dijeron algunos jugadores del conjunto balcánico para desconcentrarle: "﻿Uno de ellos me decía que tirase a la derecha, pero, si lo tiras a la escuadra, es imposible que el portero la pare". Un tino que bate récords en ﻿Irlanda﻿, donde el ex del ﻿AZ Alkmaar cerrará ﻿2026 con ﻿siete tantos en este año natural (sólo el histórico ﻿Robbie Keane logró ﻿ocho en 2011 y 2013﻿), alcanzando la impresionante cifra de ﻿17 en 43 duelos﻿. Lo curioso es que, excluyendo tantos en propia meta, sólo sus compañero ﻿Adam Idah y ﻿Jack Moylan consiguieron quitarle protagonismo anotador en los ﻿14 más recientes﻿. Con su equipo, eso sí, van dos meses sin 'mojar'.

"He escuchado hablar mucho de este partido y estoy emocionado"

"Estoy muy emocionado. Especialmente, después de esta noche. Tengo ganas de volver a casa, al ﻿Real Betis﻿, y marcar algunos goles. He escuchado hablar mucho de El Gran Derbi﻿. Estoy muy expectante por ese partido. Cuando llegué a España, fue el día que más ansiaba. No puedo esperar", confesaba ﻿Troy Parrott﻿, que ha metido a la ﻿República de Irlanda como segunda del grupo y, por ende, clasificada para el 'play off' de ascenso a la ﻿Liga A ﻿de la ﻿Nations League﻿, a un enviado especial de los medios oficiales verdiblancos, desplazado a ﻿Dublín para entregarle una réplica del peluche con forma de ﻿loro ﻿(la traducción al español de su apellido) al que el ariete se abrazaba cariñosamente mientras hablaba con la prensa, también la nacional, con cierta timidez.