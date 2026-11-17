Parrott vuelve a ver puerta y Abde descansa, con alegrón para Manu González
Doblete de penalti del ariete irlandés, que no desaprovecha el segundo parón con su selección, y suplencia para el marroquí en Rabat ante Níger para llegar sin desgaste a una cita sabatina en la que tanto el meta de Isla Mayor (debutante con la sub 21) como Ángel Ortiz (que jugó los minutos finales) apuntan al banquillo
A falta de lo que hagan (ya en la madrugada española) los tres internacionales del Real Betis que compiten al otro lado del Océano Atlántico (el uruguayo Facundo Bernal contra la República Dominicana, en esta ocasión sin Junior Firpo; el mexicano Álvaro Fidalgo en casa contra Jamaica y el colombiano Nelson Deossa en Chile contra los de Gabriel Suazo), los otros cuatro que disputaban sus partidos en la tarde-noche del martes en latitudes más cercanas ganaron sus encuentros y cumplieron el objetivo, además con buenas noticias en líneas generales para los intereses verdiblancos, ya que Troy Parrott recuperaba el olfato de gol, Ez Abde descansó para El Gran Derbi y los dos españoles sub 21 tuvieron protagonismo.
'Picante' y certero para reclamar la titularidad ante el 'Cucho'
El ariete Troy Parrott fue titular y disputó íntegro el República de Irlanda 3-0 Kosovo, forzando a los 26 minutos (con un cabezazo que despejaba con la mano bajo palos Kreshnik Hajrizi antes de ver la roja directa) el penalti que abría el marcador en Dublín. Al poco de la reanudación, el atacante heliopolitano transformaba otra pena máxima para prácticamente sentenciar un marcador que cerraría a falta de un cuarto de hora Jack Moylan. Sigue en un excelente estado de forma el ex del AZ Alkmaar, que vuelve a 'mojar' nueve partidos después, de nuevo con su selección (fueron cuatro dianas en el anterior parón internacional) para firmar unos números impresionantes (17 goles en 43 duelos) que justifican el doble reconocimiento de su Federación esta semana.
El extremo zurdo titular, desde cerca y sin complicaciones
El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, hizo rotaciones y, entre otros, dio descanso a Ez Abde, que no disputó ningún minuto en el segundo de los choques de esta ventana Fifa ante Níger. Si el de Beni Melal saltó de inicio y jugó 75 minutos en Casablanca ante el mismo rival, esta vez se quedó en el banquillo del Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, donde 'Los Leones del Atlas' ejercieron de visitantes y cambiaron por una vez de vestuario (por no existir recintos que cumplan las exigencias de la CAF para disputar la fase de clasificación de la Copa Africana de Naciones), sin dejar de sumar de tres en tres: 0-1, con gol de Abdellah Ouazane a pase de Brahim Díaz en el ecuador del primer tiempo. El '10' bético vuelve este miércoles sin desgaste alguno.
Participación bética en el empate sin goles en Tirana
El tercero portero del Real Betis, Manu González, se estrenó este martes con la selección española sub 21 al salir como titular en la visita amistosa a Albania. Dejó su puerta a cero el de Isla Mayor, que disputó íntegramente una contienda de la que disfrutó desde el minuto 80 su compañero Ángel Ortiz, sustituto de Valentín Pezzolesi. El extremeño, siempre profundo, gozó, de hecho, de una de las ocasiones de la 'Rojita' para llevarse el triunfo, pero, como su amigo y otrora componente de la misma plantilla Pablo García y el ariete Iker Bravo se estrellaron contra el guardameta suplente de los balcánicos, Alain Taho, que suplió tras el descanso a Simon Simoni para lucirse y erigirse en el héroe local en Tirana.