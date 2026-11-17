Doblete de penalti del ariete irlandés, que no desaprovecha el segundo parón con su selección, y suplencia para el marroquí en Rabat ante Níger para llegar sin desgaste a una cita sabatina en la que tanto el meta de Isla Mayor (debutante con la sub 21) como Ángel Ortiz (que jugó los minutos finales) apuntan al banquillo

A falta de lo que hagan (ya en la madrugada española) los tres internacionales del ﻿Real Betis que compiten al otro lado del ﻿Océano Atlántico ﻿(﻿el uruguayo ﻿Facundo Bernal contra la ﻿República Dominicana﻿, en esta ocasión sin ﻿Junior Firpo﻿; el mexicano ﻿Álvaro Fidalgo en casa contra ﻿Jamaica y el colombiano ﻿Nelson Deossa en ﻿Chile contra los de Gabriel Suazo)﻿, los otros cuatro que disputaban sus partidos en la tarde-noche del martes en latitudes más cercanas ganaron sus encuentros y cumplieron el objetivo, además con buenas noticias en líneas generales para los intereses verdiblancos, ya que ﻿Troy Parrott recuperaba el olfato de gol, ﻿Ez Abde descansó para ﻿El Gran Derbi y los dos españoles sub 21 tuvieron protagonismo.

'Picante' y certero para reclamar la titularidad ante el 'Cucho'

El ariete ﻿Troy Parrott fue titular y disputó íntegro el República de Irlanda 3-0 Kosovo﻿, forzando a los ﻿26 minutos ﻿(con un cabezazo que despejaba con la mano bajo palos ﻿Kreshnik Hajrizi antes de ver la roja directa) el penalti que abría el marcador en ﻿Dublín﻿. Al poco de la reanudación, el atacante heliopolitano transformaba otra pena máxima para prácticamente sentenciar un marcador que cerraría a falta de un cuarto de hora Jack Moylan﻿. Sigue en un excelente estado de forma el ex del ﻿AZ Alkmaar﻿, que vuelve a 'mojar' nueve partidos después, de nuevo con su selección (fueron ﻿cuatro dianas en el anterior parón internacional) para firmar unos números impresionantes (﻿17 goles en 43 duelos﻿) que justifican el doble reconocimiento de su Federación esta semana.

El extremo zurdo titular, desde cerca y sin complicaciones

El seleccionador marroquí, ﻿Mohamed Ouahbi﻿, hizo rotaciones y, entre otros, dio descanso a Ez Abde﻿, que no disputó ningún minuto en el segundo de los choques de esta ventana Fifa ante ﻿Níger﻿. Si el de ﻿Beni Melal saltó de inicio y jugó ﻿75 minutos en ﻿Casablanca ﻿ante el mismo rival, esta vez se quedó en el banquillo del ﻿Stade Prince Moulay Abdallah ﻿de ﻿Rabat﻿, donde '﻿Los Leones del Atlas﻿' ejercieron de visitantes y cambiaron por una vez de vestuario (por no existir recintos que cumplan las exigencias de la ﻿CAF para disputar la fase de clasificación de la ﻿Copa Africana de Naciones﻿), sin dejar de sumar de tres en tres: 0-1, con gol de ﻿Abdellah Ouazane a pase de ﻿Brahim Díaz en el ecuador del primer tiempo. El '10' bético vuelve este miércoles sin ﻿desgaste alguno.

Participación bética en el empate sin goles en Tirana

El tercero portero del ﻿Real Betis﻿, ﻿Manu González﻿, se estrenó este martes con la selección española sub 21 al salir como titular en la visita amistosa a ﻿Albania﻿. Dejó su puerta a cero el de ﻿Isla Mayor﻿, que disputó íntegramente una contienda de la que disfrutó desde el minuto 80 su compañero ﻿Ángel Ortiz﻿, sustituto de ﻿Valentín Pezzolesi﻿. El extremeño, siempre profundo, gozó, de hecho, de una de las ocasiones de la '﻿Rojita﻿' para llevarse el triunfo, pero, como su amigo y otrora componente de la misma plantilla ﻿Pablo García y el ariete ﻿Iker Bravo se estrellaron contra el guardameta suplente de los balcánicos, ﻿Alain Taho﻿, que suplió tras el descanso a ﻿Simon Simoni para lucirse y erigirse en el héroe local en Tirana﻿.