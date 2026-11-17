El costasoleño "muchas ganas" de que llegue el sábado, una cita "especial e increíble" a la que su equipo llega "con ilusión y muy motivado", si bien augura "un ambiente hostil" y "un partido duro" en el que será clave imponer "la personalidad" que el conjunto heliopolitano demuestra "allá donde va", incidiendo en que "no hay que perder el foco" y sí "seguir siendo humildes"

El primer capitán del Real Betis era el protagonista este martes por la noche en 'Trece Barras', programa de RTV Betis donde Isco Alarcón analizaba El Gran Derbi de este sábado ante su ex equipo, el Sevilla FC, un rival que se le da especialmente bien (12V 3E 2D en 17 partidos a lo largo de su carrera, con un gol y cinco asistencias en esos duelos), aunque viene de perderse los dos últimos por lesión. En realidad, el costasoleño solamente ha podido disputar la mitad de los posibles desde su aterrizaje en Heliópolis en 2023, aunque no conoce la derrota, además de haber abierto el marcador en el 1-1 en el Benito Villamarín en la 23/24 y regalado al 'Cucho' Hernández el 2-1 definitivo en el de la 24/25, acción iniciada por un Jesús Rodríguez que visitaba esta semana Los Bermejales.

El mediapunta celebra la victoria en el derbi casero de la 24/25. / IMAGO

"Bueno, la verdad es que no se me dan mal, aunque siempre se puede mejorar. Ojalá lo hagamos este sábado; con muchas ganas de ese partido, con mucha ilusión, muy motivados. El ambiente de derbi en Sevilla se disfruta mucho y ojalá podamos darle una alegría a nuestra gente", apunta el '22', que recuerda su penalti a la red contra los nervionenses con "una emoción muy grande" por "lo que supone un gol ante el equipo rival", si bien lamenta que "al final ese partido no se pudo ganar, empataron al final", por lo que "la sensación que queda es un poco agridulce, pero hay que intentarlo en el siguiente partido", del que espera ser protagonista: "Ojalá poder ayudar al equipo con algún gol, asistencia, trabajo… Lo que siempre digo, no sólo yo, sino todos, poner todo lo que tenemos en servicio del equipo, y así es mucho más fácil sacar resultados positivos".

No es una magnitud exagerada

"Sí, hombre, yo creo que, lo he dicho anteriormente, a mí me ha sorprendido mucho. Al final he estado acostumbrado a jugar el Real Madrid-Atleti, un partido muy importante, el Clásico... Pero es verdad que esto tiene otra cosa, otro sentir. Este partido, como sabemos, dura dos semanas. Y sí, viéndolo desde dentro y desde fuera, puedo decir que es totalmente diferente, que es un partido increíble. La ciudad siempre se paraliza y yo personalmente estoy con muchas ganas de que llegue. La temporada pasada no pude jugar ninguno de los dos, lamentablemente, así que quiero que llegue el sábado".

Suele decirse que no hay favoritos

"Es lo que tiene el fútbol. Las expectativas no tienen nada que ver después con el día de partido. Los supuestos carteles de favorito no indican nada. Al final, en el partido, es el que menos errores cometa, el que más acertado esté de cara a portería, el que marca la diferencia. El año pasado en su campo ganamos, en nuestro campo lo tuvimos prácticamente hecho, pero... Momentos del fútbol donde quizás te relajas un poco, hoy en día cualquier equipo te iguala. Ya nos pasó el otro día ante el CDA Navalcarnero y es algo de lo que tenemos que aprender para seguir mejorando. A pesar de que el equipo está muy bien, está respondiendo en todas las competiciones, creo que todavía tenemos margen de mejora. Y en eso estamos, en ser cada día un poquito mejores o intentarlo. Y ojalá podamos dar muchas alegrías este año".

El año pasado en su campo ganamos, en nuestro campo lo tuvimos prácticamente hecho, pero... Momentos del fútbol donde quizás te relajas un poco, hoy en día cualquier equipo te iguala. Ya nos pasó el otro día ante el CDA Navalcarnero y es algo de lo que tenemos que aprender para seguir mejorando. A pesar de que el equipo está muy bien, está respondiendo en todas las competiciones, creo que todavía tenemos margen de mejora

Motivación extra a todos los niveles

"Sí, la verdad es que en este tipo de partidos el club, la afición, la gente que trabaja aquí... siempre está a la altura. Y a los que no han vivido todavía ese primer derbi ya se encarga el entorno un poco de que descubran cómo se siente este partido en la ciudad. Y, bueno, yo creo que es algo muy bonito que no sólo aquí en Sevilla, sino que el resto del mundo debería conocer. Y ojalá podamos dar un gran espectáculo deportivo el sábado".

Isco, con Edu Carrillo. / RBB

Cómo se le explica un derbi a los nuevos

"Bueno, nosotros ayudamos, pero es verdad que, como te digo, como toda la ciudad, las entrevistas, el 'media day'... Todo el mundo habla de eso. Ellos ya lo saben, ya lo sienten, ya lo palpan. Y ahora sólo llega el sentirlo el día del partido; estoy seguro de que pensarán igual que yo, que es uno de los partidos más especiales que se puede jugar como jugador. Y, si lo ganamos, pues mucho más. Es algo que lo vivimos todos, me pasó a mí cuando llegué, que dos semanas antes, la semana de partido, cualquier cosa que hacía, incluso en el cole de mis niños, en el supermercado, echando gasolina, no sé, siempre está esa conversación. Creo que es muy bonito sentir esa cercanía y esa ilusión por un partido de dos equipos de la misma ciudad".

Luego hay Champions, pero tendrá que esperar

"Sí, esa es la mentalidad que tenemos. Creo que es el único camino que tenemos que tomar si queremos hacer una buena temporada y cumplir los objetivos que nos marcamos. Es eso que tú dices, lo importante siempre es el siguiente partido. Además, creo que tenemos suerte del equipo que tenemos, tenemos dos once titulares prácticamente. El míster lo hace muy bien teniéndonos a todos enchufados y, bueno, es el único camino. Ir partido a partido y ésa es la única forma de acercarnos a lo que todos queremos".

Lo importante siempre es el siguiente partido. Además, creo que tenemos suerte del equipo que tenemos, tenemos dos once titulares prácticamente. El míster lo hace muy bien teniéndonos a todos enchufados, que es el único camino para acercarnos a lo que todos queremos

El Sevilla llega sexto y a buen nivel

"Sí, está consiguiendo buenos resultados, está en puestos de Europa, ha dado un salto en cuanto a resultados muy importante con respecto a la temporada pasada. Y, al final sabemos, por lo que hemos vivido, que todos los partidos son muy complicados, fuera de casa incluso más. Vamos a vivir un ambiente hostil y va a ser un partido duro, pero confiamos en el equipo que tenemos, en cómo lo estamos haciendo. En tener personalidad, intentar jugar al fútbol, que es lo que mejor sabemos. Y a partir de ahí, de nuestras ideas y de nuestra manera de jugar, intentar sacar los tres puntos, como hacemos siempre en cada campo que vamos. El equipo demuestra personalidad allá donde va. Tenemos una idea muy marcada de lo que queremos ser como equipo, de nuestra manera de jugar. Lo intentamos implementar en cada campo y contra cualquier rival que juguemos. El sábado tenemos una oportunidad muy bonita de hacerlo en un campo complicado y ojalá podamos sacar los tres puntos, que es lo que queremos todos".

Vamos a vivir un ambiente hostil y va a ser un partido duro, pero confiamos en el equipo que tenemos, en cómo lo estamos haciendo. En tener personalidad, intentar jugar al fútbol, que es lo que mejor sabemos. Y a partir de ahí, de nuestras ideas y de nuestra manera de jugar, intentar sacar los tres puntos, como hacemos siempre en cada campo que vamos. El equipo demuestra personalidad allá donde va

Carrusel de partidos antes de Navidad

"Sí, son momentos claves de la temporada, que son los que te permiten llegar al final con oportunidades. En LaLiga para quedar en puestos de Champions, que es lo que queremos todos. En Champions, ahora, de clasificar a la siguiente ronda. La Copa del Rey es una competición que nos ilusiona mucho. El otro día sufrimos mucho, así que contentos de haber podido clasificarnos. Tiene un componente especial que la final se juegue aquí en La Cartuja, en el campo donde jugamos siempre. Es una competición que nos hace mucha ilusión y tenemos que pelearla al máximo, como siempre".

Una plantilla "para conseguir cosas importantes"

"Sí, lo llevo diciendo desde el principio. Es una temporada muy ilusionante. Personalmente, creo que es el Betis más completo en cuanto a jugadores que tenemos desde que estoy aquí. Sentía algo especial el día de la previa del primer día de Champions cuando veía al equipo entrenarse con todos los jugadores, con ese ritmo, esa intensidad, esa calidad. Se me ponían los pelos de punta diciendo que aquí se pueden conseguir cosas importantes. En eso estamos. Al final, el fútbol es muy resultadista, depende mucho de lo que se haga en el campo, pero el equipo está trabajando muy bien. Están saliendo los resultados de momento y tenemos que seguir, no perder el foco, seguir siendo humildes y luchar cada partido y cada competición hasta el final".

Mucho mejor físicamente de lo esperado

"Sí, menos mal que voy mejorando. Es verdad que ha habido momentos muy duros. En pretemporada no pensaba que iba a estar al nivel que estoy ahora en cuanto a sensaciones, de ritmo, de dolores. Por esa parte, contento. Ojalá no pase ninguna desgracia más. Ojalá pueda seguir disfrutando mucho tiempo del fútbol, del Betis y con la ilusión del primer día. Al final nos hacemos mayores. Debuté hace 13 o 14 años y lo que me motiva es que sigo disfrutando muchísimo de lo que hago, me lo sigo pasando bien. Me encanta el fútbol, me encanta lo que hago y, por eso, tengo la ilusión de seguir mientras el cuerpo aguante".

La afición

"Siempre suena el himno del Betis muchísimo. En el autobús de camino al estadio vemos muchísimo ambiente. Como en prácticamente todos los campos donde vamos. En Alemania fue una locura. En miles de ciudades donde hemos ido el Betis se hace notar y nosotros lo sentimos en cada campo. Da igual el frío, el calor... Cuando juega el Betis en una ciudad se nota; a nosotros nos dan muchísimo y lo agradecemos".