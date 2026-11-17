Su tanto al Villarreal dio el primer triunfo de la era Sarabia y ha sido intocable con todos los entrenadores pericos, brillando tanto a nivel defensivo como en la creación de juego, como demuestran sus estadísticas de pases

El Espanyol ha vuelto a tomar aire en LaLiga tras la destitución de Manolo González, que sumó dos victorias en las 10 primeras jornadas, aunque el detonante final fue la eliminación de la Copa del Rey a manos del modesto Sestao River. Desde entonces. Sergio García logró el tercer triunfo del curso como técnico interino en Villarreal y Eder Sarabia se estrenó en su cargo con un empate a cero ante el Deportivo de La Coruña en el RCDE Stadium, aunque lo hizo desde la grada por una sanción anterior.

Pero sea cual sea el entrenador blanquiazul, hay un factor común: el gran rendimiento y el liderazgo de Leandro Cabrera, quien tampoco ha dejado de ser brillante de cara a puerta. Su gran faceta goleadora, a pesar de ser defensa, volvió a lucir en La Cerámica. De hecho, el uruguayo acostumbra a sumar goles de cabeza, característica en la que brilló entre los mejores rematadores de Europa la pasada campaña; pero esta vez el tanto vino de sus botas.

Aunque su gran misión está atrás y en ella también destaca. En la última jornada, antes del parón, volvió a liderar una nueva portería a cero, como hizo en el primer encuentro con Sarabia al mando. En total, culminó el partido ante el Deportivo con 4 duelos ganados, 1 intercepción, 1 disparo bloqueado, 3 despejes y otra recuperación. Una defensa inexpugnable que cambia la dinámica del Espanyol con el charrúa como uno de los grandes protagonistas.

Un fijo en el Espanyol: solo seis partidos fuera del once por decisión técnica en siete años

El central es siempre una garantía. Tanto, que ha sido titular en los últimos 73 encuentros de Liga que ha disputado. En concreto, lleva sin ser sustituido todo lo que llevamos de Liga y toda la anterior campaña. Además, debemos remontarnos algo más de 2 años atrás para ver la última vez que pasó por el banquillo en la competición liguera. Una continuidad espectacular que también vemos reflejada en que ha disputado todos los encuentros de Liga en los que estaba disponible desde el 10 de febrero de 2024. Realmente espectacular.

Y es que el ‘6’ perico ha sido un seguro de vida para todos sus entrenadores, siendo indiscutible en sus ya 255 partidos con la elástica blanquiazul. En total, con el conjunto perico sólo ha estado 6 partidos fuera del once por decisión técnica en 7 años. Con este repertorio de récords no sorprende que haya entrado entre los 15 futbolistas con más partidos disputados con el Espanyol. Si sigue con este descomunal ritmo de encuentros disputados, alcanzará el top 10 al final de esta campaña, ya que el 10º de la lista es Rafa Marañón, con 276 duelos como espanyolista.

Leandro Cabrera, en el Espanyol - Deportivo de La Coruña. / Imago

Ante el Deportivo confirmó su liderazgo en el pase: 54 de media por partido

Volviendo al terreno de juego, Cabrera será absolutamente clave para Eder Sarabia. No sólo por sus grandes capacidades defensivas y su olfato goleador, también por su gran salida de balón. El trato con el esférico es imprescindible para el técnico vasco y el uruguayo culminó contra los coruñeses el mejor registro de pases de esta temporada en el club. En ningún partido los pericos completaron más pases que los 85 que hizo el charrúa.

Supera así a otro gran pasador como Edu Expósito, que completó 72 pases ante el Elche, y su propia marca personal (3ª en el ranking de la temporada) de 67 pases precisos, también ante el cuadro ilicitano. De este modo, Cabrera completó un 91% de pases contra el conjunto gallego, representando el central perfecto para Sarabia por su gran salida de balón, ya que además 13 de sus pases fueron a campo contrario.

Sin duda, un filtrador de balones más que útil para salir de la presión. Durante toda la presente campaña, Cabrera es, con diferencia, el jugador de la plantilla que más pases completa por encuentro. Realiza 54 por partido, por encima de otros nombres como Hartman (42,7) y Unai Núñez (42,4). Además, el de Montevideo se adapta a la perfección a la defensa de tres como eje central, que por ejemplo presentó ante el propio Deportivo.