Leandro Cabrera, jugador del Espanyol: "Hay que ser perros y tener maldad"

Tras ver cómo se escapaban cuatro puntos en la recta final de sus dos últimos partidos, el central uruguayo pide a sus compañeros tener más "picardía" y dejar a un lado "el buenismo y la nobleza" de la que hacen gala

El nuevo proyecto del Espanyol, con Monchi al frente de la dirección deportiva, no termina de arrancar. Después de nueve jornadas disputadas en LaLiga, el cuadro dirigido por Manolo González suma dos victorias, dos empates y hasta cinco derrotas, lo que le condena a la zona baja de la clasificación, con solo un punto de distancia con respecto al descenso que marca el Elche.

"Para ganar hay un punto que tienes que ser malo"

Ante esta situación, el duelo de mañana sábado en El Sardinero, a las 16:15 horas, se antoja vital, pues enfrente estará un Racing de Santander con el que se encuentra igualado en la tabla. Un duelo que se presume intenso y que ha llevado a Leandro Cabrera, capitán del equipo, a lanzar un mensaje a sus compañeros para pedirles "tener picardía y ser perros, tener un poco de maldad". De ese modo, confía en poder "cerrar los partidos" y evitar que se escapen puntos.

El veterano central uruguayo, de 35 años, considera que hay que exhibir sobre el campo una actitud que "va más allá de un planteamiento táctico", resaltando que a veces pecan de ser excesivamente blandos con el rival. "El buenismo y la nobleza que muchas veces tenemos hay que tirarla por la borda. Para ganar hay un punto que tienes que ser malo", destacó.

Dichas declaraciones llegan después de que hace dos jornadas se les escapara el triunfo ante el Málaga en La Rosaleda, merced a un tanto de Adrián Niño en el tiempo de prolongación, y la pasada cayeran en su campo por la mínima frente al Atlético de Madrid, con otro gol sobre la bocina, esta vez de Álex Baena. Dos duros mazazos finales que han hecho escaparse cuatro puntos que ya se acariciaban para sumar en su lugar tan solo uno.

"Pecamos en Málaga. Y el día del Atlético tiene que terminar en el córner. Con una falta, con lo que sea. Estamos en el pelotón, punto abajo o punto arriba, pero se han escapado cuatro puntos en los últimos cinco minutos", explicó sobre sendos encuentros el defensor charrúa, que reconoció que "duele" lo sucedido, de ahí que pida un cambio para evitar que se repita.

Para Cabrera, el juego, en estos momentos, es algo secundario. Lo que importa es volver a la senda de la victoria. "Siempre se necesita ganar, lo que cuenta es tener tres puntos más. Al más poeta de los aficionados le importa que el Espanyol tuviera siete puntos más. ¿Cómo? No importa. Y el que diga sí un poco se miente", recalcó.

Respaldo absoluto a Manolo González: "Estamos a muerte"

Además, pese a que los resultados no están acompañando, el de Montevideo quiso dejar claro que el vestuario apoya al técnico, Manolo González. "Creo que hablo por todos cuando digo que estamos a muerte con el entrenador, pero tampoco entiendo esa necesidad de ratificarlo rueda de prensa tras rueda de prensa o fin de semana tras fin de semana. Es también tiempo de los jugadores de dejar de taparnos en el entrenador y dar la cara. Y el primero, yo. Sabemos que no estamos jugando bien ni consiguiendo los puntos", afirmó.

"Si los malos resultados y el que te señalen no te despiertan, pues hombre... Igual el problema sí que es tuyo. Espero que le hayamos dado carpetazo a esta situación y que este sábado, en Santander, se demuestre que el equipo aprende y no que somos masoquistas", añadió en esa línea de autocrítica, apuntando también que, aunque existe la "responsabilidad de volver a ganar", el vestuario no está "todavía en el punto de ansiedad".

Un duelo vital en Santander, pero no "definitivo"

En este sentido, no tiene dudas de que el encuentro ante el Racing de Santander es un "muy, muy importante", aunque no "definitivo", alertando del peligro del conjunto cántabro. "Es un rival duro, que te presiona, muy agresivo en la salida de balón y muy vertical. Vamos con la máxima ilusión", indicó.

El futuro de Leandro Cabrera, en el aire

Por otro lado, Leandro Cabrera, cuyo contrato con el Espanyol finaliza el próximo 30 de junio de 2027, no quiso aclarar sus planes de futuro, aunque se ve con cuerda para rato. "Me toca pensar en eso, sin lugar a dudas. Estoy disfrutando mucho del fútbol. Me siento muy bien, no siento que tenga 35 años, quiero disfrutar hasta el último día que esté aquí", sentenció.