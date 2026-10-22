Achraf Hakimi y su rechazo a la selección española tras varios días de entrenamiento: "No me sentí cómodo"

El actual jugador del PSG ha desvelado a Tchouaméni cómo vivió aquella oportunidad de probar con la selección española y qué le llevó a decantarse por el combinado de sus raíces familiares

Achraf Hakimi es uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición, una pieza fundamental tanto en el PSG como en la selección de Marruecos. Sin embargo, antes de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol internacional, el defensa tuvo que tomar una decisión que marcaría su carrera: elegir entre representar a España, el país en el que nació y creció, o defender los colores de la selección de sus orígenes.

El futbolista madrileño ha recordado aquel momento en una conversación en el podcast 'The Bridge', presentado por el francés Aurélien Tchouaméni junto a Malik Bentalha y Kylian Mbappé. Durante la charla, Hakimi explicó cómo vivió los primeros contactos con la Federación Española y por qué, después de probar con sus categorías inferiores, tuvo claro que su camino debía continuar con Marruecos.

La prueba con España que cambió su decisión

La progresión de Hakimi en la cantera del Real Madrid no pasó desapercibida. Su rendimiento llamó la atención de la RFEF, que quiso comprobar si el joven futbolista se encontraba cómodo con la posibilidad de representar internacionalmente al país en el que había crecido. El propio club blanco le animó a probar, aunque la experiencia terminó despejando las dudas del joven Achraf.

"No jugué, empecé con Marruecos. Pero es verdad que España me llamó; estaba en el Real Madrid. El Madrid me dijo: '¿Por qué no vas a entrenarte dos o tres días? Así ves cómo te sientes'. Fui y probé. No me sentí cómodo. Y dije que para mí, que para continuar mi carrera me sentía cómodo por mis padres, en Marruecos. ¡Y todo fue bien!".

Aunque había nacido y se había formado en Madrid, Hakimi sentía una conexión especial con Marruecos a través de su familia. Aquellos entrenamientos le sirvieron para comprobar dónde se veía realmente defendiendo una camiseta nacional.

El resultado es conocido. El lateral acabó decantándose por Marruecos, una elección que ha acompañado toda su trayectoria internacional y que le ha permitido convertirse en uno de los referentes de una selección que ha ganado protagonismo en el panorama futbolístico.

La importancia de sus padres en su carrera

El defensa mantiene un agradecimiento especial hacia sus padres por haberle acompañado en su carrera y haber respaldado sus aspiraciones cuando su futuro en el fútbol profesional todavía estaba lejos de estar asegurado. Su apoyo resultó fundamental para que pudiera seguir persiguiendo un sueño que no siempre estuvo libre de dudas.

La familia continúa siendo uno de los pilares personales del jugador, que ha encontrado en sus raíces una parte esencial de su identidad. En aquella elección entre España y Marruecos, el sentimiento de pertenencia terminó pesando más que cualquier otra consideración.