Sergio Busquets, ex del Barça: "Si no hubiera llegado a ser futbolista habría estudiado INEF, me gustan mucho los deportes y creo que tengo bastante facilidad para casi todos"

El exjugador barcelonista, que se está sacando el carnet de entrenador en Andorra, ya es ayudante de Belletti en el Barça Atletic

Sergio Busquets dejó el futbol al final de la pasada temporada tras coronarse también en Estados Unidos junto a Messi y a Jordi Alba y después de haberlo ganado todo con el Barça a nivel de clubes y con la selección española, con la que se hizo con el Mundial y la Eurocopa.

Unos meses después de regresar a España, el excentrocampista catalán se incorporó este verano como técnico asistente en el filial blaugrana (Barça Atletic), acompañando al también exjugador barcelonista Juliano Belletti. El de Badia del Vallès se ha planteado un futuro en los banquillos como antes hicieran otros centrocampistas culés y se ha dejado ver recientemente en Andorra sacándose el carnet.

De hecho, hace tan sólo unos días era noticia porque en el Principado se habían reunido para sacarse el carnet de entrenador los ex del Barça Gerard Piqué, Sergio Busquets, Carles Puyol y Thiago Alcántara, además de otros como Santi Cazorla, Javi Martínez e Iago Herrerín. Todos ellos se están sacando el curso UEFA B-A que imparte la Federación Andorrana de Fútbol (FAF).

Que ese iba a ser el final de Sergio Busquets lo tenía claro el que fuera también internacional español y ya en entrevistas previas al final de su carrera no dudó en señalar que tras dejar el fútbol sólo se veía entrenando. Y no ha tardado mucho en hacer valer ese pensamiento. Nada más dejar el Barça fue entrevistado por La Vanguardia y ahí señaló que, tras esa última etapa en Miami, se dedicaría a los banquillos.

Busquets tenía claro lo que quería llegar a ser

"Primero acabaré mi carrera deportiva. Después me sacaré el carnet de entrenador", confirmó Sergio Busquets, quien también dejó claro que en su pensamiento está ser entrenador del Barça algún día. "Claro que me gustaría intentar entrenar aquí", reflejó el catalán.

"Digo intentar porque aunque creo que tengo los conocimientos y las aptitudes necesarias para ello, luego hay que saberlas transmitir", señala el entonces jugador del Inter Miami, quien sabe que, aunque conoce a la perfección lo que es el Barça y lo que se vive en un vestuario como ése, entiende que primero tiene que adquirir otros conocimientos antes de dar ese gran salto.

Empezar por el filial es una buena opción y, además, no hacerlo como primero le permite aprender sin tener aún la responsabilidad y el desgaste. Eso le permite conocer cómo se respira en un vestuario desde la otra acera. "Sé que eso no es fácil porque tienes a tu cargo a 25 futbolistas con su carácter, sus problemas y su manera de ver la vida. Y tu función es ayudarles en todo", afirmaba entonces el exjugador.

Su alternativa a futbolista de elite

Sergio Busquets tiene claro su futuro, pero también lo tenía ya antes incluso de ser futbolista, pues había pensado en alternativas en caso de no haber llegado a la elite. "Me gustan mucho los deportes y creo que tengo bastante facilidad para poder practicar casi todos. Así que tengo claro que habría estudiado INEF", reconoce.

Por suerte para él, para el Barça y para España, no tuvo que hacerlo. Como futbolista ganó 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, la MLS Supporter's Shield, la Conference Cup, la MLS Cup y la Leagues Cup, además del Mundial 2010 y la euro 2012 con España.