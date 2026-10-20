Liverpool - Villarreal: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de Champions League

Íñigo Pérez y Andoni Iraola vuelven a reencontrarse en el mejor escenario posible; los amarillos buscarán asaltar Anfield y aumentar así sus opciones de pasar de fase

El Villarreal de Íñigo Pérez se mide nada más y nada menos que al Liverpool en Anfiel Road, uno de los escenarios más míticos del fútbol europeo y mundial. El objetivo no es otro que asaltar el feudo 'red' y cortar así el pleno de triunfos de los de Andoni Iraola, que suman seis puntos de seis posibles.

Precisamente enfrente tendrá Iraola al que fuera su segundo entrenador en el Rayo Vallecano, un Íñigo Pérez que va cogiendo el pulso a la plantilla amarilla y que la jornada pasado brindó un gran triunfo en casa ante el Nápoles, un resultado que les permite mantenerse en la pelea por alcanzar la puntuación necesaria para acceder a la siguiente ronda.

Los precedentes en Anfield

Será la tercera vez que el Villarreal visite Anfield, después de las dos derrotas sufridas en sus anteriores enfrentamientos, ambas en semifinales europeas. Un dato que añade un componente especial a un partido en el que los amarillos intentarán cambiar la historia y demostrar que pueden competir ante uno de los grandes escenarios del fútbol europeo.

No podrá contar Íñigo Pérez con Nicolás Pépé, que sigue siendo baja, así como con el canadiense Tajon Buchanan, que sí ha vuelto ya a los entrenamientos pero le falta continuidad, aunque el extremo podría llegar a este encuentro dependiendo de su evolución y de las necesidades del cuerpo técnico.

Íñigo Pérez volverá a presentar cambios en el once titular para ir gestionando los minutos, aunque igualmente será un once bastante reconocible. El reto del Villarreal es al menos puntuar en uno de los estadios más complicados y para ello deberá encontrar el equilibrio entre una sólida defensa y un ataque eléctrico.

Por su parte, el Liverpool está obteniendo hasta el momento mejores resultados que juego, lo que ayuda a la adaptación de Iraola, pero el conjunto 'red' se está mostrando fragil en defensa, donde suele encajar goles en casi todos los partidos

Iraola no podrá contar ni con Dominik Szoboszlai, un fijo en el centro del campo, ni con Jeremie Frimpong, relegado al banquillo por su inconsistencia. La buena noticia es que Cody Gakpo, lesionado en el parón internacional, estuvo convocado este fin de semana y, aunque no se le espera de titular, sí podría disponer de minutos en la segunda mitad.

¿Dónde ver por TV el Liverpool - Villarreal de la Champions League?

El partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones entre Liverpool y Villarreal se podrá ver en directo a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en su canal Movistar Liga de Campeones 3, a partir de las 21:00 horas.

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com, con un detallado minuto a minuto de cuanto ocurra sobre el verde, así como las reacciones de los protagonistas y todo el análisis tras el partido.

Alineaciones probables de Liverpool y Villarreal

Liverpool: Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Barcola, Muñoz e Isak.

Villarreal: Péter Gulácsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Nathan Saliba, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Georges Mikautadze.