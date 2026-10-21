Íñigo Pérez, tras la remontada del Liverpool: "La atmósfera de Anfield te afecta, cuando van perdiendo y hay un gol, la reacción se siente"

El entrenador del Villarreal analizó la remontada del Liverpool en su estadio, asegurando que la atmósfera de Anfield siempre juega un papel importante: "Creo que es parte de la emoción, que no la hemos sabido manejar"

El Villarreal estuvo cerca de protagonizar una victoria histórica en Anfield Road, pero antes del descanso el Liverpool logró igualar el 0-2 con el que los hombres de Íñigo Pérez se pusieron por delante. Al final, el duelo entre el maestro, Andoni Iraola, y su discípulo, Iñigo Pérez, se lo llevó el maestro por 4-3.

"Los momentos clave han sido el 2-2 antes del descanso. Poder ir con ventaja en el marcador cuando tiene un entrenador un descanso siempre es muy positivo, porque permite anticipar, en este caso, lo que Andoni Iraola podía hacer. 2-2 después de haber jugado una fantástica primera parte, la mentalidad y la emoción descienden, la de ellos crece. En una atmósfera como la de Anfield, contra un equipo como el Liverpool, te afecta. Aun así, creo que hemos sido capaces de mantenernos hasta el final en el partido. Pero, sinceramente, pienso que si haces tres goles, juegas un fútbol muy bueno por momentos y acabas derrotado, la mirada hacia donde hay que dirigir el análisis es precisamente hacia los errores", analizaba el técnico del Villarreal.

El partido de Ngumoha

"El partido de Rio Ngumoha es excelente, pero, como el de otros muchos jugadores, el partido de ambos equipos es tremendamente colectivo. Los vaivenes emocionales y de goles creo que en Anfield suelen pasar, lo hemos visto muchas veces. Cuando van perdiendo, hay un gol y la reacción aquí se puede notar, se puede sentir. No sé, pienso que ni hemos estado cerca de ser goleados ni tampoco ellos, cuando íbamos 2-0 arriba, estaban fuera del partido. Sabíamos que, por la forma de jugar de los dos equipos, esto podía suceder. Creo que si somos capaces de corregir detalles simples, pero que son detalles de élite, estaremos cerca de ganar este tipo de partidos y en estos escenarios".

Los detalles dieron vida al Liverpool

"Pienso que hay muchos detallitos simples que hacen que ellos vayan avanzando a nivel emocional, a nivel de juego, que vayan encerrando y que esa sensación de control y de seguridad que hemos tenido durante la primera parte se vaya evaporando un poco. No me gustaría ni individualizar ni especificar un detalle. Creo que es un conjunto global de varios de ellos que hacen que seas empatado antes del descanso y que después se pongan por delante".

La gestión de las emociones

"No sé si llamarlo contundencia, no sé si expresarlo. No lo adjudicaría a ningún tipo de apartado del fútbol. Creo que es algo que se puede percibir. Lo hemos sentido todos cuando te hacen el 2-1 o el 2-2. Vas al descanso, lo explicas. Creo que es parte de la emoción, que no la hemos sabido manejar. Realmente no tengo el punto clave. Podemos empezar a pensar en detalles individuales, pero creo que es algo que también se adhiere a lo colectivo, como, por ejemplo, nos pasó en Dortmund".

Los cambios del equipo

"Cuando haces los cambios, en este caso, intentas siempre sobreponerte a lo que el equipo rival va haciendo o a lo que tú quieres hacer para poder hacerles daño. Al principio, creo que la contundencia y el flujo de juego que tenían ellos en ese momento, da igual lo que hicieras, sabías que lo tenías que contener. Pero también sabía que, si sabíamos pasar ese momento, íbamos a tener también el nuestro, como ha sido. Por eso digo que ha habido momentos para los dos equipos muy claros y muy marcados. Al final, esa falta de contundencia nos ha penalizado".