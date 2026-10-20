Liverpool 4-3 Villarreal: Iraola le gana el pulso a Iñigo Pérez en la Champions League

Los de Iñigo Pérez se adelantaron en el primer tiempo gracias a los tantos de Mikautadze (min. 4), Sergi Cardona (min. 29). Empataron los de Iraola antes del descanso con tantos de Mac llister (min. 36) y Araujo (min. 47). En el segundo tiempo. Nuevamente Mac Allister (min. 65) y Wirtz (min. 68), sentenciaron. Oluwaseyi marcó el definitivo 4-3 en el (Min. 87)

Duelo con mucho sentimiento por los protagonistas que se sentaban en los banquillos en la noche de esta martes en Anfield. Iraola e Iñigo Pérez, amigos y compañeros en en el Athletic Club, se veían las caras en el choque de la jornada 3 de la fase liga de la Champions League. El propio Iñigo Pérez dejó claro en la previa, que tiene una buena relación con Iraola pero que lleva varios días sin hablar con el técnico del Liverpool porque lo entiende la mejor forma de vivir este encuentro.

El Villarreal golpea primero en Anfield

El Villarreal no iba a Anfield ni mucho menos de turismo y lo demostró a los 4 minutos. En un error grosero del capitán del Liverpool, Mikautadze agradeció el regalo del Virgen van Dijk para hacer el primero y adelantarse en el marcador. El Villarreal se adelantaba tras aprovechar los fallos de un Liverpool que no pareció comenzar muy enchufado.

El Villarreal arrancó a un gran nivel y sorprendió en cierto modo a un Liverpool que no sabía como detener el peligro que generaban los groguets por ambas bandas. En el 19, con el Liverpool volcado sobre la portería castellonenses, un pase de la muerte no encontró rematador en el área del Liverpool. Los ingleses respondieron a los pocos minutos con una internada peligrosa por derecha de Rio.

Cardona machaca al Liverpool con el segundo

Con una gran acción de equipo, el Villarreal montó a la perfección el segundo tanto. Fue en el 29 después de que Gueye sostuviera el balón, se la diese a Saliva y Cardona, en una posición inmejorable, hiciese el segundo al filo de la media hora. El Liverpool no sabía por donde le venían los torpedos del Villarreal y los de Iñigo Pérez golpeaban por segunda vez.

Mac Allister recorta distancias antes del descanso

El Villarreal, a pesar el 0-2, no tenía ni mucho menos el encuentro ganado y así lo demostró el cuadro de Anfield cuando en el 36 recortó distancias gracias a un gran remate de cabeza de Mac Allister que se impuso a toda la defensa groguet. Los británicos marcaban un gol psicológico a menos de 10 minutos para el descanso y servía de aviso para los de Iñigo Pérez. El propio Mac Allister avisó desde lejos, con el Villarreal tocado tras el 1-2, con un disparo lejano que estuvo muy cerca de suponer el empate.

Araujo se convierte en héroe con el Liverpool

Parecía que el Villarreal se podría ir con el 1-2 al descanso y a partir de ahí, que Iñigo Pérez pudiese reconstruir a un cuadro groguets que en los últimos minutos se había dejado comer el terreno por el Liverpool. Pero los ingleses, empujados por Anfield, cantaron el 2-2, obra de Ronald Araujo. El final del primer tiempo se le hizo muy largo al Villarreal y el Liverpool lo aprovechó.

El Liverpool domina y sentencia en el segundo tiempo

El segundo tiempo ofreció la mejor versión del Liverpool de Iraola. Después de arreglar el desastre del primer tiempo, los británicos dominaban a un Villarreal que estaba aún tocado después del empate en el tramo final de los primeros 45 minutos.

Tal fue le dominio del Villarreal que cuando corría el minuto 63, Mac Allister volvía a mojar para hacer el tercero tras una gran acción de Rio que concluyó con un pase raso desde la banda derecha. Ahí no se quedó el Liverpool ya que en el 68 los de Andoni Iraola sentenciaron al Villarreal, muy tocado en lo anímico y en lo físico, con el cuarto, obra de Wirtz.

El Villarreal cree con Oluwaseyi

El Villarreal, con un Liverpool que perdió un tanto la posesión, empezó a sentirse importante nuevamente en el césped de Anfield y empezó a creer en las posibilidades de sacar algo positivo de su visita a Inglaterra. Tras una gran acción entre Gerard Moreno y Ayoze, el canario se la puso perfecta al segundo palo a Oluwaseyi para que con pierna izquierda, la mandase al fondo de las mallas en el 86. Pero el Villarreal se quedó ahí y no pudo sumar un cuarto gol que hubiese supuesto un punto de gran valor.