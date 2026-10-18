Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro del Betis - Barcelona: "Los jugadores me agradecen esta forma de pitar"

El colegiado vasco comenzaba el encuentro reivindicando experiencia y capacidad de diálogo, pero los jugadores verdiblancos se mostraron muy descontentos con un criterio de interpretación bastante parcial. Escuchar los audios del VAR con Del Cerro Grande no ayuda a calmar el enfado bético

La ingente cantidad de polémica suscitada en el partido de este pasado sábado entre el Real Betis y el FC Barcelona sigue generando debate cerca de 24 horas después del choque de la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el que los verdiblancos sintieron que cada vez que se metían en el partido pasaba 'algo raro'. El vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea comenzó presumiendo de experiencia en estas lides y de comunicación con los futbolistas; pero los locales se marcharon con una sensación totalmente distinta y denunciaron un doble rasero en las numeras acciones que requerían de interpretación arbitral.

"La comunicación es mi estilo, siempre he dirigido a sí y los jugadores me agradecen este tipo de arbitrajes. No significa que sea mejor ni peor, pero es mi estilo de arbitrar y continuaré con esta dinámica porque creo que es positiva. Luego, estar en tantas batallas te da experiencia y, cuanto más partidos complicados pitas, más tranquilidad tienes a la hora de dirigir una situación compleja", señalaba De Burgos ante las cámaras de DAZN en los instantes previos al Betis - Barça.

Los audios entre Ricardo de Burgos Bengoetxea y Carlos del Cerro Grande en el Betis - Barcelona

"Ricardo, te recomiendo una revisión por una potencial mano en la APP", es la instrucción que el Carlos del Cerro Grande le da a De Burgos Bengoetxea por el pinganillo en plena fiesta bética en La Cartuja por el golazo que acababa de marcar Gio Lo Celso para poner el 2-2 en el marcador. "Observamos que el delantero del Betis, el número 9 (en referencia al Cucho Hernández), hace un movimiento adicional para controlar el balón. Te enseño dos cámaras para que lo veas", argumentaba el colegiado madrileño ya con el vasco dirigiéndose al monitor y sin mención alguna a las manos de Gerard Martín sobre la cintura del colombiano cuando éste se encuentra ya en plena batida para controlar el balón.

Quería darle con el pecho y le acaba dando con la zona interior de la parte superior del brazo izquierdo, en un gesto que le sirve para bajar la pelota y dársela en ventaja a Pablo Fornals. El '8' la cambia toda para la carrera de Ez Abde, que conduce por banda izquierda y conecta un remate que Jules Koundé tapona. El defensa del Barcelona despeja de manera fallida pero saca el balón del área y, en un segundo intento de alejar el peligro, Karim Adeyemi cabecea en dirección opuesta a la deseada, dejando un balón botando que Lo Celso remata con una espectacular volea a la media vuelta que se aloja en la escuadra izquierda de Joan García.

A pesar de que ocurrieron todas esas cosas en los 15 segundos transcurridos entre la mano del Cucho y el golazo de Gio, De Burgos Bengoetxea considera que se trata de la misma acción y no duda en anunciar que va a anular el tanto: "La mano para mí es punible", asevera con menos dudas de las que cabe esperar en una acción tan rocambolesca y con tantas aristas. "Te lo dejo para que veas que ahí continúa la fase de ataque", insiste Del Cerro; pero ya no hacía falta convencer al árbitro principal: "Para mí se ve la misma fase de ataque porque el Barcelona nunca tiene el control, la posesión del balón, ¿vale? Cancelo gol y voy a reanudar con libre directo para el Barcelona".

El Betis interpreta que ya era una segunda jugada y reclama faltas en dos goles del Barça

Al margen de que el reglamento ofrece sobrados argumentos para la queja del Real Betis considerando surrealista el concepto de "mano inmediata al gol" y de que tanto Pellegrini como los jugadores verdiblancos reclamen falta de Gerard Martin -o al menos que se tenga en cuenta el contacto en esa mano involuntaria del Cucho-, el equipo local se marchó muy descontento.

Considera que Del Cerro y De Burgos no aplican el mismo criterio en un empujón del propio Gerard sobre Facundo Bernal en el gol de Rodri para el 1-2 ni tampoco entra para apreciar un posible juego peligro de Fermín López, que levanta la bota hasta el rostro de Bernal en la antesala del 1-3, anotado por Gabriel Jesús. La redacción del acta arbitral sobre la expulsión del mediocentro uruguayo con sólo una amarilla para Lamine Yamal y la mención al rebote de Manu Fajardo puso la puntilla.