Joseba Etxeberria desvela el fichaje frustrado por el Betis: "550 millones"

El exdelantero desvela en el podcast 'Los Fulanos' cómo estuvo a un paso de poner rumbo al Betis en el verano de 1995, antes de que el Athletic Club reaccionara a tiempo y terminara incorporándolo tras pagar su cláusula a la Real Sociedad

Joseba Etxeberria es una de las grandes leyendas del Athletic Club y el Real Betis estuvo muy cerca de protagonizar uno de los fichajes que pudieron cambiar el rumbo de su historia. El delantero tenía prácticamente decidido poner rumbo a Sevilla en el verano de 1995, cuando el club verdiblanco estaba dispuesto a pagar 550 millones de pesetas por su incorporación. Sin embargo, una llamada desencadenó una reacción de última hora que terminó alejando al prometedor delantero vasco del Benito Villamarín.

El propio Etxeberria ha recordado cómo se desarrollaron aquellos acontecimientos durante su participación en el podcast 'Los Fulanos', donde repasó su trayectoria futbolística y desveló los detalles de una operación que estuvo muy cerca de cerrarse. Su relato dibuja una carrera que pudo tomar un camino muy distinto antes de que el Athletic Club irrumpiera definitivamente para hacerse con sus servicios.

El Betis, a un paso de cerrar el fichaje de Etxeberria

Todo sucedió en un momento decisivo para el joven atacante, que militaba entonces en la Real Sociedad y comenzaba a despertar el interés de varios clubes. El Betis apostó fuerte por él y estaba dispuesto a desembolsar una cantidad muy importante para hacerse con sus servicios. La cifra que estaba sobre la mesa ascendía a 550 millones de pesetas, el importe de su cláusula de rescisión.

El propio futbolista explicó hasta qué punto tenía asumido que acabaría vistiendo la camiseta verdiblanca, hasta el extremo de que su viaje a Sevilla parecía cuestión de horas. "El día anterior, para dar el sí al Atleti, yo me iba para Sevilla, porque Lopera pagaba la cláusula mía, y bueno, ya pues estaba como mentalizado", recuerda Etxeberria.

La operación parecía encaminada y el delantero ya se había hecho a la idea de cambiar de ciudad, rumbo a Sevilla. Su cláusula de rescisión era de "550 millones de pesetas" y el Betis estaba dispuesto a hacer un esfuerzo importante para adelantarse a sus competidores. "Apostaron fuerte por mí, con un contrato muy largo", añade el exjugador, que deja así constancia del interés que había mostrado el club verdiblanco. Sin embargo, aquella negociación no terminó como esperaba. En el último momento, el Athletic Club reaccionó y el escenario cambió por completo.

Una llamada de Roberto Ríos cambió el destino del delantero

La clave de aquella historia estuvo en una figura como Roberto Ríos, central del Betis en aquella época. Su representante tenía una estrecha amistad con José María Arrate, presidente del Athletic Club, a quien le comentó que los verdiblancos estaban muy cerca de hacerse con el fichaje de un prometedor delantero vasco. Esa relación terminó siendo determinante.

Así lo cuenta Etxeberria: "El representante de Roberto Ríos, central del Betis en ese momento, era muy amigo de José María Arrate, presidente en esos momentos del Athletic. Entonces, Roberto Ríos, como se entera de que el Betis igual va a fichar un delantero prometedor vasco y tal, se lo comenta a su representante, su representante se lo comenta a José María Arrate".

A partir de ahí, según relata el propio protagonista, el Athletic Clyb se movilizó para intentar evitar que el delantero terminara en La Palmera: "Y tal, y hacen como una especie de reunión, un poco de emergencia para ver si ellos están dispuestos, deciden que sí".

Aquella reunión de urgencia terminó alterando el desenlace de una operación que parecía muy avanzada entre el Betis y la Real Sociedad, siendo el Athletic Club, finalmente, el club que acabaría abonando los 550 millones de pesetas que marcaba la cláusula de rescisión del delantero.

El Athletic terminó pagando los 550 millones de Etxeberria

La historia acabó teniendo un protagonista inesperado para Lopera y quienes seguían de cerca las negociaciones desde Sevilla. Etxeberria terminó fichando por el Athletic Club, que pagó la cláusula de rescisión de 550 millones de pesetas a la Real Sociedad. El futbolista que había estado tan cerca de vestir de verdiblanco acabaría convirtiéndose en uno de los nombres más reconocibles de la historia reciente del conjunto bilbaíno.

Según recordó en una entrevista publicada por 'Diario de Navarra' el 3 de julio de 2025, su incorporación al Athletic coincidió con una anécdota muy particular durante los Sanfermines. El 6 de julio se encontraba en Pamplona disfrutando de las fiestas con su novia, que años después se convertiría en su mujer, y otra pareja, sin ser todavía consciente de cómo cambiaría su vida en cuestión de horas.

Su padre le había pedido que lo llamara cada vez que encontrara una cabina telefónica. Cuando finalmente lo hizo, recibió una noticia que contrastaba con la jornada de fiesta que estaba viviendo. "Tú eres tonto, mañana a las diez de la mañana nos presentan en Ibaigane", le dijo su padre.

Etxeberria cogió un taxi desde Pamplona hasta Bilbao y el 7 de julio fue presentado como nuevo jugador del Athletic. Después de la presentación, y al comprobar que todavía tenía unos días libres antes del comienzo de la pretemporada, regresó a Pamplona para continuar disfrutando de las fiestas: "Me conocía todo el mundo, me empezaron a mantear. A la vuelta estuve una hora o así y nos volvimos. Fíjate lo que te cambia la vida del día 6 al día 7".

Para el Betis, aquella operación quedó en una oportunidad perdida: el club había apostado fuerte por un delantero que tenía prácticamente convencido, pero las circunstancias terminaron llevándolo por otro camino. Etxeberria acabaría pasando 15 temporadas en el Athletic Club, donde se convirtió en una figura emblemática. Y todo después de un verano en el que Sevilla estuvo a punto de ser su destino.