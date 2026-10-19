El Betis prepara un 'sorpasso' histórico al Chelsea en su escalada sin freno en el clasificación de la UEFA

El Betis tiene muy a su alcance este miércoles ante el Feyenoord entrar en el 'top 20' del Ranking UEFA a costa de los 'Blues' y de otro club importante del Viejo Continente

El Betis ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años en el panorama internacional que lo llevó a disputar la final de la Conference League en la 24/25 y que ha alcanzado el culmen por ahora en este curso con la disputa de la Champions League y un arranque espectacular.

De ese modo, el equipo verdiblanco ha sumado dos remontadas ante Lille y Oporto que le permiten acariciar de manera prematura la clasificación para la siguiente ronda y acercarse a la hazaña de hacerlo ente los ocho primeros, lo que le evitaría la disputa de una eliminatoria intermedia.

El Betis ha subido hasta el puesto 21º del Ranking UEFA con el máximo de puntos

Su entrada en la máxima competición europea el curso pasado con su quinto puesto en LaLiga y sus dos victorias hasta ahora, además de reportarle pingües beneficios económicos, han contribuido a continuar con la escalada en la clasificación de la UEFA, donde ya empieza a codearse con grandes clubes europeos.

Este ranking se elabora con los resultados de los equipos en las últimas cinco temporadas en competición continental y el Betis no ha faltado en ninguna de ellas, por lo que ha subido puestos con rapidez, a lo que ha colaborado que este curso es de los clubes que más puntos de coeficiente ha sumado hasta ahora con 10.00, lo que le ha permitido alcanzar ya 73.500.

El 'top 20', a un punto a costa del Chelsea

Con este guarismo, el Betis se ha situado a las puertas del 'top 20', en el puesto 21º, y este miércoles tiene la oportunidad de colarse ya entre los 20 mejores de Europa si puntúa en la cita contra el Feyenoord neerlandés en La Cartuja.

Y lo curioso es que daría el salto a costa de uno de los clubes más poderosos del panorama internacional y su verdugo en la antes mencionada final de la Conference League. De hecho, el Betis tiene en su mano protagonizar un 'sorpasso' histórico al todopoderoso Chelsea, puesto que le bastaría con empatar para adelantarlo por la derecha en el ranking UEFA.

También puede adelantar este miércoles a la Fiorentina y este curso podría acabar entre los 15 mejores de Europa

Los 'Blues' lucen en su casillero 74.250, pero cabe recordar que este curso no sumarán ni un solo punto al no participar en competición europea, por lo que incluso lo podrá dejar muy atrás en la presente campaña. No será al único equipo que podrá superar en esta jornada de la Fase Liga, pues también tiene al alcance a la Fiorentina italiana, igualmente fuera de Europa en la 26/27.

Este crecimiento, a base de rebasar ya a rivales de enjundia, puede llevar al Betis a acabar la temporada en el 'top 15' del ranking UEFA si avanza en la Champions, lo que ya casi tiene asegurado entre los 24 primeros al menos una ronda más después de su gran comienzo. Un auténtico exitazo que lo sitúa en las altas esferas continentales.