Árbitro de mal recuerdo para el Betis - Feyenoord y premio de Champions para Del Cerro Grande tras anular el gol de Lo Celso ante el Barcelona

El club verdiblanco, aún sin digerir el enorme caudal de polémica en la derrota del sábado contra el Barça, se reencontrará este miércoles con Sozza, el mismo colegiado de la reciente derrota ante el PAOK; mientras que el Real Madrid - RB Leipzig lo pita Kovács y el Bayern Múnich - Arsenal FC tendrá en el VAR al encargado de juzgar la mano del Cucho Hernández

La cosa va de árbitros. Cuando aún colea la polémica del Real Betis - FC Barcelona pitado el sábado por Ricardo de Burgos Bengoetxea y Carlos del Cerro Grande sigue humeante todo lo sucedido en la noche del domingo en el tenso Real Madrid - Sevilla FC que estuvo arbitrado por Mateo Busquets Ferrer y Guillermo Cuadra Fernández, la UEFA ha dado a conocer las designaciones para la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League que enfrentará a los verdiblancos con el Feyenoord de Rotterdam neerlandés bajo la supervisión de Simone Sozza y a los merengues contra el RB Leipzig alemán con Itsvan Kovács como juez de la contienda.

Sozza ya pitó al Betis en la derrota ante el PAOK de Salónica del pasado mes de enero

En el duelo entre Betis y Feyenoord, fijado para las 21:00 horas de este próximo miércoles en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, el árbitro italiano Simone Sozza estará auxiliado por sus compatriota Daniele Chiffi en el VAR; mientras que otros paisanos, Giovanni Baccini y Davide Imperiale, serán los jueces de línea; Andrea Colombo actuará como cuarto árbitro y Fedayi San será el asistente en la sala de vídeoarbitraje. Será la primera vez que pite al equipo de la Eredivisie, mientras que con los andaluces se estrenó en la derrota por 2-0 ante el PAOK de Salónica del pasado 22 de enero de 2026.

Del Cerro Grande, del polémico Betis - Barça a dirigir el VAR en el Bayern - Arsenal

Curiosamente, el encargado de estar al frente del VAR en el tan controvertido choque liguero contra el FC Barcelona, el madrileño Carlos Del Cerro Grande, ha sido premiado por la UEFA y repetirá en el mismo rol en el partido estrella de la jornada 3 en la máxima competición continental: un Bayern de Múnich - Arsenal FC en el Allianz Arena con el italiano Davide Massa como árbitro principal de campo.

En el Santiago Bernabéu, también el miércoles a partir de las 21:00 horas, el rumano Itsvan Kovacs estará ayudado por sus compatriotas Tomasz Kwiatkowski (VAR), Mihai Marica y Ferencz Tunyogi (linieres) y Szabolcs Kovacs (cuarto árbitro), junto al belga Bram Van Driessche (asistente de VAR).

El Betis está invicto ante rivales neerlandeses en Europa: 4 de 4

El Real Betis recibe este miércoles al Feyenoord en su cuarto encuentro consecutivo en La Cartuja, cita que acoge con la estadística de su parte. No en vano, los verdiblancos han vencido en los cuatro partidos oficiales que ha disputado como local ante rivales neerlandeses, incluido uno contra el propio club de Rotterdam en la última jornada de Fase Liga de la UEFA Europa League 2025/2026.

El Feyenoord visitó La Cartuja el pasado 29 de enero de 2026, en el cierre de la liguilla de la segunda competición europea, en un duelo en el que los pupilos de Manuel Pellegrini se impusieron por 2-1 con goles de Antony dos Santos, de Ez Abde y del visitante Tengstedt. Sólo dos meses antes, el 27 de noviembre de 2025, el Real Betis también recibió al Utrecht FC. Fue en la quinta fecha de la liguilla y el resultado fue un idéntico 2-1 con tantos del Cucho Hernández, de nuevo Abde y el visitante Miguel Gutiérrez. Aquel día, eso sí, fue el del desafortunado 'Doble K.O.' entre Sofyan Amrabat e Isco Alarcón.

La serie de precedentes se inicia en la Segunda Ronda de la Copa de la UEFA de la temporada 1995/1996, donde el equipo entonces adiestrado por Lorenzo Serra Ferrer eliminó al Willem II después de empatar a uno en Tilburgo y de vencer por 3-0 en la vuelta en el Benito Villamarín, con dianas de Finidi George, Benjamín Zarandona y Fernando Fernández.

Justo 10 años más tarde, en los dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA 2005/2006, tras llegar rebotado como tercero de grupo en la Champions, el Real Betis derrotó al AZ Alkmaar por 2-0 -goles de los brasileños Diego Tardelli y Robert da Pinho- antes de sentenciar la eliminatoria en la prórroga disputada en los Países Bajos después de haber encajado otro 2-0.